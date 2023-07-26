Kartal kesenin ağzını açtı!

Nijeryalı forvet ile görüşmesi olumlu geçen Beşiktaş, tok satıcıyı oynayan Cremonose’yi ikna etmeye çalışıyor. Teklif 500 bin Euro daha artırılabilir
Savunmayı Daniel Amartey ve Jean Onana ile güçlendiren Beşiktaş, hücum ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir süredir gündeminde yer alan David Okereke'yi kadrosuna katabilmek adına şartlarını zorluyor… 25yaşındaki santrfora karşılıkkulübü Cremonese'ye daha önce3 milyon Euro önerip olumsuzyanıt alan Beşiktaş'ın kurmayları,tekliflerini 4 milyonEuro'ya çıkardı. Tok satıcıyı oynayan İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre Beşiktaş'ın, rakamı 500 bin Euro daha artırabileceği belirtildi. Okereke tarafıyla yapılan görüşmeler ise son derece olumlu geçti. Nijeryalıfutbolcu, kulübüne Serie B'de oynamakistemediğini belirtip transferindekolaylık sağlanmasınıtalep etti. Oyuncunun durumunun hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.