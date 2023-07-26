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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Kartal kesenin ağzını açtı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal kesenin ağzını açtı!

Nijeryalı forvet ile görüşmesi olumlu geçen Beşiktaş, tok satıcıyı oynayan Cremonose’yi ikna etmeye çalışıyor. Teklif 500 bin Euro daha artırılabilir

Savunmayı Daniel Amartey ve Jean Onana ile güçlendiren Beşiktaş, hücum ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir süredir gündeminde yer alan David Okereke'yi kadrosuna katabilmek adına şartlarını zorluyor… 25 yaşındaki santrfora karşılık kulübü Cremonese'ye daha önce 3 milyon Euro önerip olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın kurmayları, tekliflerini 4 milyon Euro'ya çıkardı. Tok satıcıyı oynayan İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre Beşiktaş'ın, rakamı 500 bin Euro daha artırabileceği belirtildi. Okereke tarafıyla yapılan görüşmeler ise son derece olumlu geçti. Nijeryalı futbolcu, kulübüne Serie B'de oynamak istemediğini belirtip transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti. Oyuncunun durumunun hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

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Kartal kesenin ağzını açtı!
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