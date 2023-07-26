Kartal kesenin ağzını açtı!

Savunmayı Daniel Amartey ve Jean Onana ile güçlendiren Beşiktaş, hücum ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir süredir gündeminde yer alan David Okereke'yi kadrosuna katabilmek adına şartlarını zorluyor…Tok satıcıyı oynayan İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre Beşiktaş'ın, rakamı 500 bin Euro daha artırabileceği belirtildi. Okereke tarafıyla yapılan görüşmeler ise son derece olumlu geçti.Oyuncunun durumunun hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.