Kartal Sarr için pusuda!

Ara transferde sadece Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malang Sarr, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Siyah-beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.Siyah-beyazlıların sonuçalamadığı bir diğer isim ise GabrielPaulista oldu. Yöneticiler, Valencialıoyuncu için Atletico Madrid'indevreye girmesiylehedefine ulaşamadı.Başkanı Hasan Arat, yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arat, "Bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor.dedi. Avrupa'da transfer döneminin biteceğini de hatırlatan Arat, "Bir hafta boyunca Türkiye'nin şansı var" ifadelerini kullandı.BEŞİKTAŞ için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Globo'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. Kartal'ın, 32 yaşındaki Kolombiyalı on numaranın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun da Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazıldı. Sao Paulo ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez, bu sezon 14 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Daha önce Porto, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco gibi büyük kulüplerde oynayan James Rodriguez, kariyeri boyunca sakatlıkları sebebiyle 126 karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.BEŞİKTAŞ Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili TFF ve MHK'ye başvuruda bulundu. 0-0 biten Adana Demirspor maçında Rashica'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın devreye girmediği ve Salih Uçan lehine 1-0 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde penaltı verilmesi ancak sonra VAR çağrısıyla kararın iptal edildiği hatırlatılarak,Siyah-beyazlı yönetim ayrıca TFF'den acil randevu talep etti.