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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Kartal Sarr için pusuda!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal Sarr için pusuda!

Chelsea ile 1.5 yıl sözleşmesi olan 25 yaşındaki Fransız stoper, şu ana kadar Avrupa’dan istediği teklifleri alamadı. Oyuncuyu takibini sürdüren siyah-beyazlı kulüp, yarın itibarıyla girişimlere başlamayı planlıyor

Ara transferde sadece Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malang Sarr, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Siyah-beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'da ara transfer dönemi bu akşam bitecek. Sarr başka kulübe gitmezse Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

JOE WORRAL VE GABRİEL PAULİSTA OLMADI
Ayrıca Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worral için nabız yoklayan Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım attı. Siyah-beyazlıların sonuç alamadığı bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Yöneticiler, Valencialı oyuncu için Atletico Madrid'in devreye girmesiyle hedefine ulaşamadı.

'MENAJERLERİN KUCAĞINA BENİ İTEMEZLER'
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arat, "Bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz" dedi. Avrupa'da transfer döneminin biteceğini de hatırlatan Arat, "Bir hafta boyunca Türkiye'nin şansı var" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA'DAN JAMES İDDİASI
BEŞİKTAŞ için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Globo'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. Kartal'ın, 32 yaşındaki Kolombiyalı on numaranın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun da Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazıldı. Sao Paulo ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez, bu sezon 14 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Daha önce Porto, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco gibi büyük kulüplerde oynayan James Rodriguez, kariyeri boyunca sakatlıkları sebebiyle 126 karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TAN VAR BAŞVURUSU
BEŞİKTAŞ Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili TFF ve MHK'ye başvuruda bulundu. 0-0 biten Adana Demirspor maçında Rashica'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın devreye girmediği ve Salih Uçan lehine 1-0 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde penaltı verilmesi ancak sonra VAR çağrısıyla kararın iptal edildiği hatırlatılarak, VAR'ın farklı yetki kullanımının sebebi soruldu. Siyah-beyazlı yönetim ayrıca TFF'den acil randevu talep etti.

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Kartal Sarr için pusuda!
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