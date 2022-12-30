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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Kartal varım dedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal varım dedi

Sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş, Vodafone Park’taki karşılaşmayı ayrılık için gün sayan Arthur Masuaku’nun golüyle kazanıp rahat bir nefes aldı

Dünya Kupası dönüşünden sonra Gaziantep'te beklenmedik puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında hatasını telafi etti. Evindeki mücadeleye coşkulu başlayan Kartal, ilk devre içerisinde olumlu işler yaptı. Bunlar en önemlisi orta sahanın yeni üçlüsü Josef, Salih ve Gedson'un merkezde hakimiyet kurulmasıydı. Sezon başından bu yana performansı tartışılan Masuaku'nun geçtiğimiz haftayı asistle kapatmasının ardından dün de frikikten attığı şık gol, Beşiktaş'ı soyunma odasına moralli götürdü. Adana Demirspor'u pasifize eden ve sadece Onyekuru üzerine oyuna muhtaç bırakan Beşiktaş, Rosier ve Welinton'ın iyi savunmasıyla o tehlikeyi de atlattı. Guldbrandsen'in kontrataktan faydalanamadığı pozisyon, gecenin en net fırsatlarının başında geliyordu. Dün akşamki galibiyet şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılara ilaç gibi geldi…

MASUAKU BİR YIL SONRA
Arthur Masuaku, 1 yıl aradan sonra golle buluştu. Demokratik Kongolu futbolcu, daha önce takımı West Ham United'ın Chelsea'yi 3-2 yendiği karşılaşmada fileleri havalandırma başarısını göstermişti

YÜZDE YÜZ MERT!
Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasında Mert Günok'un başarılı performansı da etkili oldu. Rakibin üç isabetli şutunda kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven yüzde yüz başarı oranıyla oynadı.

WELİNTON: 2023'TEN BEKLENTİM ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hak ettiklerini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "2022'nin son maçıydı. Taraftarlarımıza da iyi yıllar diliyorum. Kötü gidişe son vermemiz gerektiğini biliyorduk. Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Kaliteli futbolculara sahibiz. Birlikteliğimizi sahaya yansıttığımız zaman iyi sonuçlar alacağımızı biliyorduk. Bunu yansıtmayı başardık" dedi. Talha ile iyi bir uyum yakaladıklarını ifade eden Beşiktaş'ın savunmacısı Welinton ise, "Gerçekten iyi bir futbolcu ve iyi anlaşıyoruz. Beşiktaş için her şeyini veriyor. Beraber öğreniyoruz. Genç ama ben de ondan bir şeyler öğreniyorum. Daha da iyi olacağız" diye konuştu. Sambacı, 2023 yılından şampiyonluk beklediğini sözlerine ekledi.

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