Kartal varım dedi

Kupası dönüşünden sonra Gaziantep'te beklenmedik puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında hatasını telafi etti. Evindeki mücadeleye coşkulu başlayan Kartal, ilk devre içerisinde olumlu işler yaptı.Sezon başından bu yana performansı tartışılan Masuaku'nun geçtiğimiz haftayı asistle kapatmasının ardından dün de frikikten attığı şık gol, Beşiktaş'ı soyunma odasına moralli götürdü.Guldbrandsen'in kontrataktan faydalanamadığı pozisyon, gecenin en net fırsatlarının başında geliyordu. Dün akşamki galibiyet şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılara ilaç gibi geldi…Arthur Masuaku, 1 yıl aradan sonra golle buluştu. Demokratik Kongolu futbolcu, daha önce takımı West Ham United'ın Chelsea'yi 3-2 yendiği karşılaşmada fileleri havalandırma başarısını göstermiştiBeşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasında Mert Günok'un başarılı performansı da etkili oldu. Rakibin üç isabetli şutunda kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven yüzde yüz başarı oranıyla oynadı.Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hak ettiklerini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "2022'nin son maçıydı.Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Kaliteli futbolculara sahibiz. Birlikteliğimizi sahaya yansıttığımız zaman iyi sonuçlar alacağımızı biliyorduk. Bunu yansıtmayı başardık" dedi. Talha ile iyi bir uyum yakaladıklarını ifade eden Beşiktaş'ın savunmacısı"Gerçekten iyi bir futbolcu ve iyi anlaşıyoruz. Beşiktaş için her şeyini veriyor. Beraber öğreniyoruz.diye konuştu. Sambacı, 2023 yılından şampiyonluk beklediğini sözlerine ekledi.