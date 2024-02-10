Kartal’dan tarihi harekât

Transferde geç kaldığı için eleştirilen Beşiktaş; durdu durdu, turnayı gözünden vurdu. Kulüp başkanı Hasan Arat geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkarken kulüp kaynakları Londra'ya, yakın çevresinden isimler ise Katar'a gittiğini ifade etmişti.
Ancak Arat ile birlikte ikinci başkan Hüseyin Yücel'in gizli operasyon kapsamında soluğu Polonya'nın başkenti Varşova'da aldığı ortaya çıktı. Ernest Muci için iki gün boyunca Legia Varşova ile görüşmeler yürüten siyah-beyazlılar, istediklerini elde etti ve hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
3.5 YILLIK SÖZLEŞME, 1.8 MİLYON EURO MAAŞ
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eşiktaş, özellikle teknik direktör Fernando Santos'un çok istediği 22 yaşındaki 10 numara için Polonya ekibine taksitlerle 10 milyon Euro (330 milyon TL) ödeyecek. Arnavut futbolcu ise 3.5 yıllık sözleşme kapsamında bu sezon 900 bin Euro, daha sonra da sezon başına 1.8 milyon Euro alacak. Legia Varşova'ya sonraki satışın kârından yüzde 10 pay verilecek. Bu rakam, Legia Varşova kulüp tarihinin en fazla geliri oldu.
Kartal'da günün bir diğer önemli gelişmesi ise Al-Musrati konusunda yaşandı. Yönetim, 27 yaşındaki ön libero için Braga'ya kiralama teklifi yaptı.
SERDAR SAATÇI, 'HİÇ DÜŞÜNME, HEMEN GİT' DEDİ
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ortekiz ekibi ilk temasta buna yanaşmasa da yoğun pazarlıkların ardından Beşiktaş, karşı tarafı ikna etti. Musrati'nin, Braga'dan takım arkadaşı olan eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan çok olumlu bilgiler aldığı, Serdar'ın "Hiç düşünme, hemen git" dediği ve bunun da kararında önemli olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncu için Kartal, Braga'ya 1 milyon Euro kiralama ücreti verecek. 11 milyon Euro+2.5 milyon Euro bonuslar içeren zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Libyalı futbolcu, yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanacak. Sözleşmesi ise 3.5 yıllık...
Al-Musrati, Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödemesi yapılan oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
DOĞUŞTAN BEŞİKTAŞLI
Özel uçakla dün akşam İstanbul'a getirilen Muci, "Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Çok mutluyum. Taraftarımızla, hocamızla ve takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek paha biçilemez. Hızlı bir transfer oldu" dedi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise "Muci'nin ensesinde Kartal dövmesi var. Doğum günü de 19.03. Kardeşimizin Instagram hesabı var. Beşiktaşlılar onu takip etsin"
diye konuştu.
Ernest Muci
İlk olarak santrfor oynayan Arnavut futbolcu, son 3 sezondur 10 numara mevkisine evrildi. İleri uçta 24 gol-7 asistlik performans sergilerken 10 numarada ağları 7 kez sarsıp 3 asist gerçekleştirdi
Al-Musrati
Kariyeri boyunca 6 ve 8 numarada ter döken Al-Musrati, 187 maçta 15 gol-10 asistle oynadı. Bu sezon sakatlığından dolayı sadece 11 karşılaşmada boy gösterse de 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı verdi.
ARAT: BEŞİKTAŞ'I ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ
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eşiktaş Başkanı Hasan Arat, Muci için Samet Aybaba'nın, ekibiyle birlikte iki aydır çalıştığını söyledi. Arat, "Muci çok severek geldi Türkiye'ye. Kendisi gerçekten Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç oyuncularımızla iyi birliktelik sağlayacak.
Camiamızı mutlu edecek bir transfer gerçekleştirdik. Transferlerde dostluklarımızın etkisi çok oldu. Aynı zamanda Legia Varşova başkanının samimi yaklaşımı ve sporcumuzun ailesinin gerçekten Türkiye'yi istemiş olması, bu güzel neticeyi getirdi"
dedi.
BAŞAR ÖNAL YAZA KALDI
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akımdaki yerli rotasyonunu geliştirmek için potansiyelli genç oyuncu arayışında olan Beşiktaş, De Graafschap forması giyen Başar Önal'a teklif götürdü. Yapılan pazarlıklar olumlu ilerlemesine rağmen Hollanda ekibi son anda pürüz çıkarınca, 19 yaşındaki kanat forvetin transferi yaz dönemine kaldı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CİES), Başar'ı izlenmesi gereken 270 yetenek arasında göstermiş, futbolcu kendi mevkiinde 30 isim içinde 24. sırada yer almıştı.