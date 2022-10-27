Kartal’ın Güneşi yeniden doğdu

Alınan kötü sonuçların ardından (Son 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet) teknik direktör Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni hoca Şenol Güneş oldu.Dün sabah Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör konusuna nokta koymak için kulübe gitti. Çebi, Vodafone Park'taki başkanlık odasında yöneticilerle konuştu, sportif direktörKazancı da Fransız çalıştırıcıyla görüşüp, teşekkür ederek vedalaştı. Saat 16.30 sularında Çebi, yöneticilerini asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın Vadi İstanbul'daki oteline (Radisson) çağırdı.Burada yönetim ile bir araya gelen Çebi, herkesi tek tek dinledi. Yönetimin gündemindeki isimlerden Şenol Güneş ve Mircea Lucescu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu ve Güneş baskın çıktı. Ardından Çebi, 70 yaşındaki hocayı arayıp otele davet etti.Güneş'le +1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Bugün KAP'a bildirilecek olan Güneş'in ilk mesaisi yarın… İdmanda takımın başında olacak tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü Ümraniyespor maçında da sahaya çıkacak.Ekibinde ise Şeref Çiçek'in olacağı, Tamer Tuna'nın da kabul etmesi halinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağı aktarıldı.VALERİEN İsmael dün antrenmandan önce takımaa veda konuşması yaptı. Fransız hoca, "Birlikte güzel çalıştık. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Buradan ayrılıyorum ama sizi takip etmeyi sürdüreceğim. Şampiyon olacağınıza inanıyorum. Siz de bizi yakında sahalarda görürsünüz, bizi takip edersiniz.dedi. Gece saatlerinde ise Beşiktaş, 47 yaşındaki hocaya resmi sitesinden teşekkür ederken, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. İngiliz çalıştırıcıya kalan maaşının yarısı (Yaklaşık 420 bin Euro) ödenecek.Bursaspor'un ardından 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, iki sene üst üste siyah-beyazlı kulübü şampiyonluğa taşımıştı. Kara Kartal, 2017-18'de tecrübeli teknik adamla Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'in bulunduğu gruptan 14 puanla namağlup lider olarak çıkmayı başarmıştı. 2018-19'un sonunda Beşiktaş'tan ayrılan Güneş, ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevini üstlendi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası 70 yaşındaki hocanın yerine, Stefan Kuntz getirildi. Ve dün de Güneş, tekrar Beşiktaş'a döndü.ALİ GÜLTİKENSorunları çözer, yarışta tutarŞenol hoca, Beşiktaş'ta yapmış, başarmış bir teknik adam... Arkasında iki şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılar var. Bugün yaşanan kriz ortamındabirinin takımın başına geçmesi önemliydi. Şenol hoca hem bu özelliklere sahip hem de Beşiktaş'ta önemli bir başarı geçmişi var.Bu tercihi; krizi derinleştirmeden verilmiş doğru bir karar olarak değerlendiriyorum.