Keşke Beşiktaş’tan ayrılmasaydım

Beşiktaş'ta forma giydiği 2015-16 sezonunda 26 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol kralı olan ve şampiyonlukta da başrol oynayan Mario Gomez, o günleri unutamadığını söyledi.37 yaşındaki Alman yıldız, İstanbul'a gelerek açılış golünü attığı Vodafone Park'ı ziyaret etti. Siyah-beyazlı taraftarların çok sevdiği Gomez, Beşiktaş Kulübü'ne de röportaj verdi: "Beşiktaş'ta geçirdiğim tüm yıl unutulmazdı. 9 yıl sonra şampiyon olmak…Birçok kez Beşiktaş'tan keşke ayrılmasaydım diye düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, bu kariyerimin çoğunlukla en güzel yılı olsa bile farklı kulüplerde oynamak iyi oldu. Farklı ülkelerde, farklı kültürleri anlamak... Bu yüzden oynadığım her kulüp ve kariyerim hakkında gerçekten mutluyum."Bu kulübü seviyorum ve taraftarlar, şehir benim için çok özel. Gerçekten kalbimden bir şey oldu ve her zaman destekleyeceğim.Ayrıca, yakında belki bir oyun için geri geleceğim. Bugüne kadar yapamadım çünkü şimdi ailem ve küçük çocuklarımla seyahat etmesi biraz zor ama Beşiktaş her zaman kalbimde olacak."