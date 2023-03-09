Keşke Beşiktaş’tan ayrılmasaydım

“Dürüst olmak gerekirse Beşiktaş’taki dönem, kariyerimin en güzel yılıydı. Birçok kez keşke ayrılmasaydım diye düşündüm. Ancak farklı kulüplerde oynamak, farklı kültürleri anlamak da iyi oldu”
Beşiktaş'ta forma giydiği 2015-16 sezonunda 26 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol kralı olan ve şampiyonlukta da başrol oynayan Mario Gomez, o günleri unutamadığını söyledi. Futbolculuk kariyerini noktalayanve Red Bull'un üç kulübünde (Leipzig, NewYork Red Bulls, Bragantino) sportif direktörlükgörevini yürüten 37 yaşındaki Alman yıldız, İstanbul'a gelerek açılış golünü attığı Vodafone Park'ı ziyaret etti. Siyah-beyazlı taraftarların çok sevdiği Gomez, Beşiktaş Kulübü'ne de röportaj verdi: "Beşiktaş'ta geçirdiğim tüm yıl unutulmazdı. 9 yıl sonra şampiyon olmak… Süper bir ekibimizvardı. Takımda büyük bir ruh vardı. Mükemmelbir yıldı. Birçok kez Beşiktaş'tan keşke ayrılmasaydım diye düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, bu kariyerimin çoğunlukla en güzel yılı olsa bile farklı kulüplerde oynamak iyi oldu. Farklı ülkelerde, farklı kültürleri anlamak... Bu yüzden oynadığım her kulüp ve kariyerim hakkında gerçekten mutluyum."
'GERİ GELEBİLİRİM' "Bu kulübü seviyorum ve taraftarlar, şehir benim için çok özel. Gerçekten kalbimden bir şey oldu ve her zaman destekleyeceğim. Beşiktaş, taraftarın destekleri,şehir ve özellikle burada stadyumun etrafındaki bualan, sanki buraya gelmek benim için ev gibi hissettiriyorve ben her zaman bu duygulara sahip olacağım. Ayrıca, yakında belki bir oyun için geri geleceğim. Bugüne kadar yapamadım çünkü şimdi ailem ve küçük çocuklarımla seyahat etmesi biraz zor ama Beşiktaş her zaman kalbimde olacak."