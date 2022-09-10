Kontenjan kurbanı Atiba

Kontratındaki tazminat maddesi nedeniyle Boyd’dan, kadro rotasyonu nedeniyle de Montero’dan vazgeçemeyen siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan Kanadalı emektar yıldızının sözleşmesini donduracak
Redmond'un transferi sonrası kadrosundaki yabancı sayısı 15'e çıkan Beşiktaş'ta kontenjan nedeniyle 1 oyuncunun lisansı dondurulacak. Alanyaspor ve Antalyaspor'u reddeden Montero'yu gitmeye ikna edemeyen siyah-beyazlılar, 1.4 milyon Euro kazanan Tyler Boyd'un da ayrılmaya yanaşmaması nedeniyle zorda kaldı. Yönetimin ilk düşüncesiBoyd'un lisansını çıkarmamaküzerineydi ancakbir risk ortaya çıktı.ABD'li futbolcunungeçen sezonunilk devresindede lisansıaskıya alınmıştı. Kontratındaki madde nedeniyle Boyd'un birden fazla sebepsiz şekilde kadro dışı bırakılması ya da sözleşmesinin askıya alınması halinde FIFA'da dava açarak tazminat alma hakkı bulunduğu kaydedildi.
FIFA'LIK OLMAK İSTEMİYOR
Deneyimli oyuncuyla FIFA'lık olmak istemeyen Beşiktaş, Montero'nun ise teknik heyet tarafından kadro rotasyonunda değerlendirilecek olması nedeniyle Atiba Hutchinson'a yoğunlaştı. Sakatlığı nedeniyle enaz 1.5 ay daha sahalardan uzakkalacak olan ve sonrasındada 2022 DünyaKupası'na gitmesi gündemdeolan 39 yaşındaki emektar kaptanındurumunu değerlendirenyönetim, ligin ilk yarısında Kanadalıoyuncunun lisansını askıyaalmayı planlıyor.
9 SEZONDUR FORMA GİYİYOR
Kemik ödemi sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç oynamayan ve uzun bir süre daha sahalardan uzak kalması beklenen Atiba Hutchinson, 9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 326 maça çıktı, 26 gol, 37 asist ile oynadı