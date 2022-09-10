Kontenjan kurbanı Atiba

Redmond'un transferi sonrası kadrosundaki yabancı sayısı 15'e çıkan Beşiktaş'ta kontenjan nedeniyle 1 oyuncunun lisansı dondurulacak. Alanyaspor ve Antalyaspor'u reddeden Montero'yu gitmeye ikna edemeyen siyah-beyazlılar, 1.4 milyon Euro kazanan Tyler Boyd'un da ayrılmaya yanaşmaması nedeniyle zorda kaldı.Kontratındaki madde nedeniyle Boyd'un birden fazla sebepsiz şekilde kadro dışı bırakılması ya da sözleşmesinin askıya alınması halinde FIFA'da dava açarak tazminat alma hakkı bulunduğu kaydedildi.Deneyimli oyuncuyla FIFA'lık olmak istemeyen Beşiktaş, Montero'nun ise teknik heyet tarafından kadro rotasyonunda değerlendirilecek olması nedeniyle Atiba Hutchinson'a yoğunlaştı.Kemik ödemi sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç oynamayan ve uzun bir süre daha sahalardan uzak kalması beklenen Atiba Hutchinson, 9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 326 maça çıktı, 26 gol, 37 asist ile oynadı