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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Kontenjan kurbanı Atiba

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kontenjan kurbanı Atiba

Kontratındaki tazminat maddesi nedeniyle Boyd’dan, kadro rotasyonu nedeniyle de Montero’dan vazgeçemeyen siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan Kanadalı emektar yıldızının sözleşmesini donduracak

Redmond'un transferi sonrası kadrosundaki yabancı sayısı 15'e çıkan Beşiktaş'ta kontenjan nedeniyle 1 oyuncunun lisansı dondurulacak. Alanyaspor ve Antalyaspor'u reddeden Montero'yu gitmeye ikna edemeyen siyah-beyazlılar, 1.4 milyon Euro kazanan Tyler Boyd'un da ayrılmaya yanaşmaması nedeniyle zorda kaldı. Yönetimin ilk düşüncesi Boyd'un lisansını çıkarmamak üzerineydi ancak bir risk ortaya çıktı. ABD'li futbolcunun geçen sezonun ilk devresinde de lisansı askıya alınmıştı. Kontratındaki madde nedeniyle Boyd'un birden fazla sebepsiz şekilde kadro dışı bırakılması ya da sözleşmesinin askıya alınması halinde FIFA'da dava açarak tazminat alma hakkı bulunduğu kaydedildi.

FIFA'LIK OLMAK İSTEMİYOR
Deneyimli oyuncuyla FIFA'lık olmak istemeyen Beşiktaş, Montero'nun ise teknik heyet tarafından kadro rotasyonunda değerlendirilecek olması nedeniyle Atiba Hutchinson'a yoğunlaştı. Sakatlığı nedeniyle en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacak olan ve sonrasında da 2022 Dünya Kupası'na gitmesi gündemde olan 39 yaşındaki emektar kaptanın durumunu değerlendiren yönetim, ligin ilk yarısında Kanadalı oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor.

9 SEZONDUR FORMA GİYİYOR
Kemik ödemi sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç oynamayan ve uzun bir süre daha sahalardan uzak kalması beklenen Atiba Hutchinson, 9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 326 maça çıktı, 26 gol, 37 asist ile oynadı

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Kontenjan kurbanı Atiba
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