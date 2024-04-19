Kupa provası

SON 5 maçından 3 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalindeki rakibi Ankaragücü ile bugün ligde karşılaşacak. Serdar Topraktepe yönetimindeki Kartal, kazanarak hem kötü gidişine son vermeyi hem de salı günkü kupa mücadelesine moralli çıkmayı hedefliyor. Önemli eksikleri bulunan Beşiktaş'ta sakat olan Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Onur Bulut ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek.BEŞİKTAŞ'TA Al Musrati, son iki lig maçında Santos tarafından yedek bırakılmıştı. Serdar Topraktepe ise Libyalı'yı 11'e almayı düşünüyor. Sakatların çokluğu teknik heyeti zorlarken, sol bekte Umut Meraş'ın oynaması bekleniyor. Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın da uzun bir aranın ardından forma giyme ihtimali bulunuyor.