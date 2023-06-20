Kuzyaev’e onay çıktı pazarlık başladı

TEKNİK direktör Şenol Güneş, Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev ile ilgili yaptığı teknik değerlendirme sonrası yönetime rapor göndererek,mesajı verdi. Beşiktaşlı idareciler de vakit kaybetmeden daha önce hazırladıkları teklifi tecrübeli isme sundu.Oyuncu cephesinin ise kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı ve ayrıca imza parası talebi de olduğu kaydedildi.