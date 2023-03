Lige şaibe karışır

eşiktaş Kulübü, Türk futbolunda son günlerde yaşananlarla ilgili olarak, "başlıklı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar, kayıkçı kavgasından ibarettir. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı, TFF'yi ve MHK'yı etki altına almaktır. Şu anda tartışılması ve konuşulması gereken durum, depremden kaynaklı ortaya çıkan Süper Lig'in puan sisteminin nasıl olması gerektiğidir.Neredeyse her maçın önüne geçmeyi başaran hakemler, futbolumuzun kanayan yarasıdır. Hakem camiasına neşter vurmadan geçen her gün, futbolun marka değerine telafisi güç zararlar vermektedir. Bu sezon da kaybedilmiştir. Gereken cesaret ve kararlılık gösterilmezse önümüzdeki yıllar da heba olacaktır. Başkanımızın geçen sezon dile getirdiği Türk hakemliğinde devrim niteliğindeki görüşlerine o gün sessiz kalan kulüplerin, bugün hakemlerden şikâyetçi olmaları abesle iştigaldir.Senaryolarınızın tutmadığını düşündüğünüz için çaresizlik içinde bağırıp çağırıyorsunuz..Saray'ın "ofsaytımsı" pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, GalatasaraylıMete Kalkavan'ın kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.aziantep FK ile Hatay'ın çekilmelerinin ardından TFF'nin aldığı karar, kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir. TFF'nin adaletsiz kararından dönmesi ve adaleti tesis edecek bir karar alması elzemdir. Kulüplerin kaderini ilgilendiren kararın Kulüpler Birliği Vakfı'nda alınması gerekir.TFF'yi yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir.