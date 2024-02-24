Masuaku sevinci

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan döner dönmez ilk 11'de yerini alarak takıma dahil olan Arthur Masuaku'nun, geçtiğimiz günlerde dizinden yaşadığı problem tedirginlik yaratmıştı. Siyah-beyazlılar açısından Demokratik Kongolu futbolcunun İstanbulspor maçı öncesi durumu büyük önem taşırken, sağlık kurulundan sevindirici haber geldi. Tecrübeli isim, dün İstanbulspor karşılaşması için yapılan hazırlıklara katıldı ve takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
Masuaku'nun yarın oynanacak mücadelede 11'de yerini alması bekleniyor.