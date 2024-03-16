Mazi kalbimde yara

Ligde bu sezon şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan Beşiktaş'ta forvetlerin performansı, geçtiğimiz döneme göre %50 geriledi. Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Fernando Santos da buna çare olamadı.
Sezonun 4'te 3'ü geçmesine rağmen Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ligde sadece 20 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların forvet hattı, kalan 9 haftada performanslarının üstüne çıkamazlarsa son 4 yılın en kötü istatistiğine imza atacak.
GEÇEN SEZON COŞTULAR
Geçtiğimiz dönemlerde bu bölgede daha verimli bir grafik çizen Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Aboubakar, Güven, Cenk, Larin
dörtlüsü 179 şutta 38 gol attı. Sonraki dönem Batshuayi, Kenan, Güven, Larin
kaleyi 226 kez yoklarken ağları 29 defa sarsmıştı. 2022-23'te ise Aboubakar, Cenk, Kenan, Muleka, Weghorstlu
santrfor hattı; 228 şutta 41 gol bulmuştu.
CENK KULÜBEYE MULEKA İLK 11'E
BEŞIKTAŞ'TA son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Cenk Tosun'un, Antalyaspor maçında da yedek kulübesinde olması bekleniyor.
Teknik direktör Fernando Santos, göreve geldiği günden bu yana tecrübeli santrforu ilk kez geçtiğimiz hafta Gaziantep'te kızağa çekmişti. Sonradan girip penaltıdan yararlanamayan Cenk yine kulübede olacak, teknik heyet yerine Muleka'yı kullanacak.
BU SEZON 5 GOL ATTI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönem ligde 15 gol atan Cenk Tosun, bu sezon suskunları oynuyor. Geride kalan 29 haftada ağları 5 kez sarsarken en son 19 Şubat'ta Konyaspor filelerini havalandırdı.