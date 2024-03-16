Mazi kalbimde yara

Ligde bu sezon şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan Beşiktaş'ta forvetlerin performansı, geçtiğimiz döneme göre %50 geriledi. Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardındanSezonun 4'te 3'ü geçmesine rağmen Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ligde sadece 20 gol kaydetti.Geçtiğimiz dönemlerde bu bölgede daha verimli bir grafik çizen Beşiktaş'ın 2020-21 sezonundadörtlüsü 179 şutta 38 gol attı. Sonraki dönemkaleyi 226 kez yoklarken ağları 29 defa sarsmıştı. 2022-23'te isesantrfor hattı; 228 şutta 41 gol bulmuştu.BEŞIKTAŞ'TA son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olanTeknik direktör Fernando Santos, göreve geldiği günden bu yana tecrübeli santrforu ilk kez geçtiğimiz hafta Gaziantep'te kızağa çekmişti. Sonradan girip penaltıdan yararlanamayan Cenk yine kulübede olacak, teknik heyet yerine Muleka'yı kullanacak.Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönem ligde 15 gol atan Cenk Tosun, bu sezon suskunları oynuyor. Geride kalan 29 haftada ağları 5 kez sarsarken en son 19 Şubat'ta Konyaspor filelerini havalandırdı.