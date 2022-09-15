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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Mert Günok Fenerbahçe derbisine yetişecek

Mert Günok Fenerbahçe derbisine yetişecek
Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in yetersiz performansları nedeniyle herkesin gözü Mert Günok'un dönüşünde. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Siyahbeyazlıların geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası F.Bahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.

'BEŞİKTAŞ TRİBÜNÜ FARKLI BİR ATMOSFER'
BEŞIKTAŞ'IN yeni transferleri Dele Alli ve Nathan Redmond'u Daily Mail, "İngiliz tayfa Beşiktaş atmosferine bayıldı" başlığıyla haber yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Redmond, "Bu tür bir atmosferde ilk kez oynadım. Daha önce genç yaş gruplarında düşmanca atmosferler yaşadım ama bu farklı bir şeydi. Top rakipteyken kulak tırmalayan bir ıslık çaldılar. Bir noktada neredeyse sağır oldum" diye konuştu.

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Mert Günok Fenerbahçe derbisine yetişecek
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