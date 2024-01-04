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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Minimum maliyet maksimum fayda

UĞUR ÇEM
Minimum maliyet maksimum fayda

Bir futbolcuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Yaptırdığı 43 transfer için harcanan para ise toplamda 58 milyon Euro oldu

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırabilecek özelliklere sahip bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık bir sezondur takım çalıştırmayan Hollandalı hoca, küçük maliyetlerle başarıyı yakalamasıyla ünlü. İşte 48 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ve özellikleri:
1- RONALD Koeman ve Fred Rutten gibi usta iki hocanın yanında stajyerlik yaparak kariyerine başladı. Uzun süre yardımcı antrenörlük yaptığı Feyenoord'da 2015 yılında koltuğa oturdu.
2- GEÇIRDIĞI 4 sezonda 5 kupa kazanırken, Hollanda takımını 18 yıl sonra şampiyonluğa taşıyarak kahraman ilan edildi.
3- FEYENOORD'DA sağ kanat Steven Berghuis (44 gol-37 asist), ön libero Jens Toornstra (35 gol-36 asist) ve santrfor Nicolai Jörgensen'i (42 gol-22 asist) parlattı.
4- HOLLANDA macerasının ardından Çin Ligi'ne transfer oldu. Guangzhou City'de maç başına 1.22 puan ortalaması tutturarak başarısız olan Bronckhorst, 2021'de Rangers'ta kendine geldi.
5- TAKIMINA İskoçya Kupası'nı kazandırırken aynı sezon Rangers'a 14 yıl sonra Avrupa Ligi'nde final oynatma başarısı gösterdi. Ancak Frankfurt'a penaltılarda boyun eğdiler.
6- YÜKSEK disiplin, fizik ve kondisyon birinci öncelikleri arasında yer alırken, özellikle 4-3-3 formasyonunu tercih ederek ofansif futbol oynatıyor.
7- 4-3-3'ÜN kanatları konusunda Rangers'ta Alfredo Morelos'u, Feyenoord'da Berghuis'i etkili kullanarak performanslarını zirveye taşıdı.
8- ÇALIŞTIRDIĞI takımlarda bir oyuncuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Toplamda 43 oyuncu transfer ettirdi. Bu oyunculara 58 milyon Euro ödendi.
9- ALDIRDIĞI oyunculardan maksimum verim sağlarken Toornstra, Berghuis, Jörgensen, Kramer ve Tavernier gibi isimlerin performansını tavan yaptırdı.
10- AYRICA takımlarında yer alan Tonny Vilhenha ve Rick Karsdorp gibi potansiyelleri altyapıdan keşfederek Avrupa vitrinine çıkardı.



PAŞA MAÇINDA TRİBÜNDE
Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'a resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçti. Taraflar, yapılan görüşmeler sonucunda 1.5+1 yıl üzerinden anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın 1.5 sezon için toplam 1.4 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Van Bronckhorts'un yarın İstanbul'a gelip teknik ekibiyle beraber Kasımpaşa maçını tribünden izlemesi bekleniyor. Aynı gün imzayı atacağı düşünülen 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor deplasmanında ise takımın başında olacak.

VAN GASTEL İŞİ ÇÖZÜLDÜ
VAN Bronckhorst'un ekibinde görmek istediği eski yardımcısı Jean-Paul van Gastel'deki pürüz giderildi. Teknik direktörlüğünü yaptığı NAC Breda, Van Gastel bizi şu anda bırakamaz. Menajerine de gerekli bilgiyi verdik" açıklamasını yapmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, bir miktar bonservis bedeliyle sorunu çözdü. Hollandalı antrenör, teknik ekipte yer alacak. Van Bronckhorst'un yardımcısı olarak düşündüğü bir başka çalıştırıcı Roy Makaay'a da Bayern Münih'in vize vermesi bekleniyor.

BRUM: ABOUBAKAR'IN ŞARTLARINI ARAŞTIRIYORUZ
BEŞİKTAŞ'TA kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın adı bir süredir Gremio ile anılıyordu. Brezilya ekibinin futbol direktörü Antonio Brum, ülke basınına konuyla ilgili açıklama yaptı. Brum, "Aboubakar harika bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" dedi. Beşiktaş, Kamerunlu futbolcudan 5 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

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