Minimum maliyet maksimum fayda

Bir futbolcuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Yaptırdığı 43 transfer için harcanan para ise toplamda 58 milyon Euro oldu
Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırabilecek özelliklere sahip bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık bir sezondur takım çalıştırmayan Hollandalı hoca, küçük maliyetlerle başarıyı yakalamasıyla ünlü. İşte 48 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ve özellikleri: 1- RONALD Koeman ve Fred Rutten gibi usta iki hocanın yanında stajyerlik yaparak kariyerine başladı. Uzun süre yardımcı antrenörlük yaptığı Feyenoord'da 2015 yılında koltuğa oturdu. 2- GEÇIRDIĞI 4 sezonda 5 kupa kazanırken, Hollanda takımını 18 yıl sonra şampiyonluğataşıyarak kahraman ilan edildi. 3- FEYENOORD'DA sağ kanat Steven Berghuis(44 gol-37 asist), ön libero Jens Toornstra(35 gol-36 asist) ve santrfor Nicolai Jörgensen'i(42 gol-22 asist) parlattı. 4- HOLLANDA macerasının ardından Çin Ligi'ne transfer oldu. Guangzhou City'de maç başına1.22 puan ortalaması tutturarak başarısız olan Bronckhorst, 2021'de Rangers'ta kendine geldi. 5- TAKIMINA İskoçya Kupası'nı kazandırırken aynı sezon Rangers'a 14 yıl sonra AvrupaLigi'nde final oynatma başarısı gösterdi. Ancak Frankfurt'a penaltılarda boyun eğdiler. 6- YÜKSEK disiplin, fizik ve kondisyon birinci öncelikleri arasında yer alırken, özellikle 4-3-3 formasyonunu tercih ederek ofansif futbol oynatıyor. 7- 4-3-3'ÜN kanatları konusunda Rangers'ta AlfredoMorelos'u, Feyenoord'da Berghuis'i etkili kullanarakperformanslarını zirveye taşıdı. 8- ÇALIŞTIRDIĞI takımlarda bir oyuncuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Toplamda 43 oyuncu transfer ettirdi. Bu oyunculara 58 milyonEuro ödendi. 9- ALDIRDIĞI oyunculardan maksimum verim sağlarken Toornstra, Berghuis, Jörgensen, Kramer ve Tavernier gibi isimlerin performansını tavan yaptırdı. 10- AYRICA takımlarında yer alan Tonny Vilhenhave Rick Karsdorp gibi potansiyelleri altyapıdan keşfederekAvrupa vitrinine çıkardı.
PAŞA MAÇINDA TRİBÜNDE
Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'a resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçti. Taraflar, yapılan görüşmeler sonucunda 1.5+1 yıl üzerinden anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın 1.5 sezon için toplam 1.4 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Van Bronckhorts'un yarın İstanbul'a gelip teknik ekibiyle beraber Kasımpaşa maçını tribünden izlemesi bekleniyor. Aynı gün imzayı atacağı düşünülen 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor deplasmanında ise takımın başında olacak.
VAN GASTEL İŞİ ÇÖZÜLDÜ
VAN Bronckhorst'un ekibinde görmek istediği eski yardımcısı Jean-Paul van Gastel'deki pürüz giderildi. Teknik direktörlüğünü yaptığı NAC Breda, Van Gastel bizi şu andabırakamaz. Menajerinede gerekli bilgiyi verdik" açıklamasını yapmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, bir miktar bonservis bedeliyle sorunu çözdü. Hollandalı antrenör, teknik ekipte yer alacak. Van Bronckhorst'un yardımcısı olarak düşündüğü bir başka çalıştırıcı Roy Makaay'a da Bayern Münih'in vize vermesi bekleniyor.
BRUM: ABOUBAKAR'IN ŞARTLARINI ARAŞTIRIYORUZ BEŞİKTAŞ'TAkadro dışı bırakılanisimler arasındayer alan VincentAboubakar'ın adı birsüredir Gremio ile anılıyordu.Brezilya ekibininfutbol direktörüAntonio Brum, ülkebasınına konuyla ilgiliaçıklama yaptı. Brum,"Aboubakar harika birgolcü. Lewandowskive Suarez seviyesinde.Şartlarını, ücretini veBrezilya'ya gelip gelmeyeceğiniaraştırıyoruz"dedi. Beşiktaş,Kamerunlu futbolcudan5 milyon Euro bonservisgeliri bekliyor.