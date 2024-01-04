Minimum maliyet maksimum fayda

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırabilecek özelliklere sahip bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.Yaklaşık bir sezondur takım çalıştırmayan Hollandalı hoca, küçük maliyetlerle başarıyı yakalamasıyla ünlü. İşte 48 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ve özellikleri:gibi usta iki hocanın yanında stajyerlik yaparak kariyerine başladı. Uzun süre yardımcı antrenörlük yaptığı Feyenoord'da 2015 yılında koltuğa oturdu.4 sezonda 5 kupa kazanırken, Hollanda takımınıkahraman ilan edildi.sağ kanat(44 gol-37 asist), ön libero(35 gol-36 asist) ve santrfor'i(42 gol-22 asist) parlattı.macerasının ardından Çin Ligi'ne transfer oldu.'detutturarak başarısız olan Bronckhorst, 2021'de Rangers'ta kendine geldi.İskoçya Kupası'nı kazandırırken aynı sezongösterdi. Ancak Frankfurt'a penaltılarda boyun eğdiler.disiplin, fizik ve kondisyon birinci öncelikleri arasında yer alırken, özellikletercih ederek ofansif futbol oynatıyor.kanatları konusunda Rangers'ta'u, Feyenoord'da'i etkili kullanarakperformanslarını zirveye taşıdı.takımlarda bir oyuncuya en fazlabonservis bedeli ödetti. Toplamdatransfer ettirdi. Bu oyuncularaödendi.oyunculardan maksimum verim sağlarkenvegibi isimlerin performansını tavan yaptırdı.takımlarında yer alanvegibi potansiyelleri altyapıdan keşfederekAvrupa vitrinine çıkardı.Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'a resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçti. Taraflar, yapılan görüşmeler sonucunda 1.5+1 yıl üzerinden anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın 1.5 sezon için toplam 1.4 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Van Bronckhorts'un yarın İstanbul'a gelip teknik ekibiyle beraber Kasımpaşa maçını tribünden izlemesi bekleniyor. Aynı gün imzayı atacağı düşünülen 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor deplasmanında ise takımın başında olacak.VAN Bronckhorst'un ekibinde görmek istediği eski yardımcısı Jean-Paul van Gastel'deki pürüz giderildi. Teknik direktörlüğünü yaptığı NAC Breda,açıklamasını yapmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, bir miktar bonservis bedeliyle sorunu çözdü. Hollandalı antrenör, teknik ekipte yer alacak. Van Bronckhorst'un yardımcısı olarak düşündüğü bir başka çalıştırıcı Roy Makaay'a da Bayern Münih'in vize vermesi bekleniyor.kadro dışı bırakılanisimler arasındayer alan VincentAboubakar'ın adı birsüredir Gremio ile anılıyordu.Brezilya ekibininfutbol direktörüAntonio Brum, ülkebasınına konuyla ilgiliaçıklama yaptı. Brum,"Aboubakar harika birgolcü. Lewandowskive Suarez seviyesinde.dedi. Beşiktaş,Kamerunlu futbolcudan5 milyon Euro bonservisgeliri bekliyor.