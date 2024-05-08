Muçi kartal’ı finale uçurdu

Kara Kartal'ın rakibi bugün oynanacak Karagümrük-Trabzon maçıyla belli olacakSüper Lig'de 11 maçta 3 kez fileleri havalandıran Ernest Muçi, Türkiye Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki Arnavut 10 numara, yaptığı siftahla final kapısını açtı. Bitiş düdüğü ile tribünlere üçlü çektiren oyuncu, galibiyeti şöyle yorumladı: "Sezonu kurtarma niteliğinde bir maçtı. Karakter gösterdik. Taraftarlar bizi iyi motive ettiler. İyi bir gol attım, finale çıktığımız için mutluyum. İyi bir takımız. Adım adım finale geldik. Kupayı da kazanmak istiyoruz."Beşiktaş'ın elinde kalan en büyük hedef Türkiye Kupası olunca taraftarı da maça büyük ilgi gösterdi. Bu sezon ligde derbilerde bile tribünde boşluklar yaşanırkenPortekizli oyuncu taraftarın büyük ilgisine kayıtsız kalmadı. Bol bol poz verdi.Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıktan başını kaldıramayan ve tam 17 maç kaçıran Ghezzal, dün yine aynı şanssızlığı yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan futbolcu, 63. dakikada topsuz alanda kendini yere bıraktı. Görevi Chamberlain'le değişti. Cezayirli sağ kanadın durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.Ankaragücümaçı öncesi futbolculara ailelerinden kendileri için hazırlanan mesajlar iletildi. Rashica'nın eşi Belkız Kera bu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. "Bu sadece bir kupa değil, bir isyan" başlığını taşıyan mesajda, "Şu ana kadar her zaman harika şeyler yaptın. Bunu tekrar yapmanın zamanı geldi, büyümeye ve ekibimize inanıyoruz. Kupayı eve getirelim. Seni seviyoruz" ifadesi dikkat çekti.