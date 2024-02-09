Muleka’dan sevgilerle!

46'da oyuna giren Demokratik Kongolu futbolcu, iki gol atarak Kartal'ı son 8'e taşıdıBeşiktaş'ta ilk 11'e yazılan Rachid Ghezzal, ısınma hareketleri esnasında kasığında ağrı hissedince maça çıkamadı. Yerine, Cenk Tosun, başlangıç kadrosuna dahil edildi. Geçtiğimiz sezon, sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Cezayirli yıldız, bu sezon da benzer bir görüntü sergiledi. Tecrübeli futbolcu, 4. kez sakatlık yaşarken toplamda 72 gün takımdan uzak kaldı. Rashica'nın da sol kasığındaki problem nedeniyle yerine Tayfur Bingöl girdi. Bu sezon 2. kez sakatlanan Kosovalı yıldız, 29 gün takımı yalnız bıraktı.MAÇIN 63. dakikasında Saric'in, Muleka'nın bileğine bastığı pozisyonda hakemin kırmızı kart göstermemesine Beşiktaş'tan sert tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp, olayın görüntüsünü paylaşırken,ifadelerini kullanarak TFF'yi etiketledi.REBIC'IN yerine oyuna girip Antalya karşısında galibiyeti getiren Muleka, 2024 yılındaki ilk gollerini kaydetti. En son 12 Kasım 2023'teki Sivasspor maçında ağları havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, 90 günün ardından golle buluştu. Bu sezon Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde 2'şer kez fileleri sarsan 24 yaşındaki oyuncu, bu kervana Türkiye Kupası'nı da ekledi.BEŞİKTAŞ'IN yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, maçı ikinci yarıda ortaya koydukları mücadele ile çevirdiklerini söyledi. Portekizli yıldız, "Hedefimiz daha iyi olmak. Geçmişe bakmamalıyız ve istikrarsız performansımızı geride bırakmalıyız. Kazanabileceğimiz ne varsa hepsine talibiz" dedi.ARA transfer döneminde son güne girilirken Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için zamanla yarışıyor. Yönetimin Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci için şartları zorladığı belirtildi. Polonya ekibinin 10 milyon Euro bonservis bedeli beklentisinde olduğu öğrenilirken,BEŞİKTAŞ, Arçelik ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon Euro kazanacak. İşte Kartal'ın KAP açıklaması "Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL (Yaklaşık 5.8 milyon Euro) + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır" denildi.