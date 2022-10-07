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Giriş Tarihi: 7.10.2022

N’Koudou döndü Salih yok!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
N’Koudou döndü Salih yok!

Kamerunlu yıldız hamle oyuncusu olacak. Sağ adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Salih ise Giresun’da oynamayacak

Siyah-beyazlıların Kamerunlu yıldızı N'Koudou milli takımdan sakat döndüğü için derbide forma giyememişti. Tecrübeli kanat oyuncusu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. N'Koudou'nun tamamen iyileşmesi teknik direktör Valerien İsmael'i sevindirirken başarılı futbolcunun deplasmandaki Giresunspor karşılaşmasında kulübede olması ve ikinci devre hamle oyuncusu olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.

TRABZON'A DA YETİŞMEYEBİLİR
Beşiktaş'a üzücü haber ise Salih Uçan'dan geldi. Fenerbahçe maçı sonrası ağrı şikayetiyle iki gün idmana çıkmayan Salih'in MR'ı çekildi. 28 yaşındaki oyuncunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme ile ödem tespit edildi. Salih, Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak. Haftaya oynanacak Trabzonspor maçında ise olup olmayacağı henüz net değil. Öncelikle ödeminin geçmesi beklenecek ve ardından yeniden kontroller yapılacak.

SOL BEKTE TAYFUR VE UMUT REKABETİ
Beşiktaş'ın, Giresun karşısında kadrosunda bazı değişiklikler olacak. Orta sahada Josef; Gedson ve Dele Alli birlikte oynayacak. Valerien İsmael bu durumda 3. yerli için sol beki değiştirmeyi planlıyor. Fransız hoca, Tayfur Bingöl'ü 11'de düşünüyordu ancak antrenman performansını artıran Umut Meraş'ı da göz ardı etmiyor.

RACHİD GHEZZAL 45 DAKİKAYA ULAŞTI!
Valerien İsmael, derbide 72. dakikada sahaya sürdüğü Rachid Ghezzal'ı "60-70 dakika kadar oynayabilir" raporu gelmesi halinde Giresun'da ilk 11'e alacak. Ancak Ghezzal'ın şu anki durumu 45 dakika seviyelerinde. Bugün Giresun'a gidecek olan Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu bir kez daha testten geçecek.

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N’Koudou döndü Salih yok!
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