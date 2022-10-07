N’Koudou döndü Salih yok!

Siyah-beyazlıların Kamerunlu yıldızı N'Koudou milli takımdan sakat döndüğü için derbide forma giyememişti.N'Koudou'nun tamamen iyileşmesi teknik direktör Valerien İsmael'i sevindirirken başarılı futbolcunun deplasmandaki Giresunspor karşılaşmasında kulübede olması ve ikinci devre hamle oyuncusu olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.Beşiktaş'a üzücü haber ise Salih Uçan'dan geldi. Fenerbahçe maçı sonrası ağrı şikayetiyle iki gün idmana çıkmayan Salih'in MR'ı çekildi. 28 yaşındaki oyuncunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme ile ödem tespit edildi.Haftaya oynanacak Trabzonspor maçında ise olup olmayacağı henüz net değil. Öncelikle ödeminin geçmesi beklenecek ve ardından yeniden kontroller yapılacak.Beşiktaş'ın, Giresun karşısında kadrosunda bazı değişiklikler olacak. Orta sahada Josef; Gedson ve Dele Alli birlikte oynayacak. Valerien İsmael bu durumda 3. yerli için sol beki değiştirmeyi planlıyor. Fransız hoca, Tayfur Bingöl'ü 11'de düşünüyordu ancak antrenman performansını artıran Umut Meraş'ı da göz ardı etmiyor.Valerien İsmael, derbide 72. dakikada sahaya sürdüğü Rachid Ghezzal'ı "60-70 dakika kadar oynayabilir" raporu gelmesi halinde Giresun'da ilk 11'e alacak. Ancak Ghezzal'ın şu anki durumu 45 dakika seviyelerinde. Bugün Giresun'a gidecek olan Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu bir kez daha testten geçecek.