Oliver Torres kartal oluyor

Sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain’in boşluklarını doldurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcunun kulübü ile pazarlık halinde
Beşiktaş yönetimi, takıma takviye için Avrupa'nın önde gelen liglerinde arayışlarına devam ediyor. Siyahbeyazlılarda gündemde yer alan ve girişimde bulunulan isimlerden biri de Oliver Torres. Sevilla'nın 29 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İspanyol kulübü ile pazarlık halinde. Kontratı sezonsonunda bitecekolan Torres'i kadrosuna katarakAmir Hadziahmetovic veChamberlain'in sakatlığındaoluşan boşluğu kapatmayıhedefleyen Beşiktaş, temaslarınısıklaştırdı.
CARVALHO İLE MAAŞ GÖRÜŞMESİ
Bu sezon 23 maçta 1284 dakika sahada kalan Torres, sadece 1 asist yapabildi. Tecrübeli oyuncu,kariyeri boyunca Atletico Madrid,Villarreal, Porto ve Sevilla formalarınıterletti. Teknik direktör Fernando Santos'un ilk olarak bitirilmesini istediği mevki ise ön libero. William Carvalho en ciddi hedefler arasında yer alırken hem oyuncu hem de Real Betis ile görüşmeler sürüyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın 3 milyonEuro olan yıllık ücretiniaşağı çekmeyeçalışıyor.