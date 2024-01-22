Oliver Torres kartal oluyor

Beşiktaş yönetimi, takıma takviye için Avrupa'nın önde gelen liglerinde arayışlarına devam ediyor. Siyahbeyazlılarda gündemde yer alan ve girişimde bulunulan isimlerden biri de Oliver Torres. Sevilla'nın 29 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İspanyol kulübü ile pazarlık halinde.Bu sezon 23 maçta 1284 dakika sahada kalan Torres, sadece 1 asist yapabildi.Teknik direktör Fernando Santos'un ilk olarak bitirilmesini istediği mevki ise ön libero. William Carvalho en ciddi hedefler arasında yer alırken hem oyuncu hem de Real Betis ile görüşmeler sürüyor. Siyah-beyazlılar,