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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Oliver Torres kartal oluyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Oliver Torres kartal oluyor

Sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain’in boşluklarını doldurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcunun kulübü ile pazarlık halinde

Beşiktaş yönetimi, takıma takviye için Avrupa'nın önde gelen liglerinde arayışlarına devam ediyor. Siyahbeyazlılarda gündemde yer alan ve girişimde bulunulan isimlerden biri de Oliver Torres. Sevilla'nın 29 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İspanyol kulübü ile pazarlık halinde. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Torres'i kadrosuna katarak Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain'in sakatlığında oluşan boşluğu kapatmayı hedefleyen Beşiktaş, temaslarını sıklaştırdı.

CARVALHO İLE MAAŞ GÖRÜŞMESİ
Bu sezon 23 maçta 1284 dakika sahada kalan Torres, sadece 1 asist yapabildi. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Villarreal, Porto ve Sevilla formalarını terletti. Teknik direktör Fernando Santos'un ilk olarak bitirilmesini istediği mevki ise ön libero. William Carvalho en ciddi hedefler arasında yer alırken hem oyuncu hem de Real Betis ile görüşmeler sürüyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın 3 milyon Euro olan yıllık ücretini aşağı çekmeye çalışıyor.

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Oliver Torres kartal oluyor
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