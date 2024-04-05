Önümüzdeki yılı planlıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, yaptığı açıklamada "Aslında maçı bitirecek pozisyonlar yakaladık. 2-0 yapıp skoru garantiye alabilirdik. Direkten dönen toplar oldu. Şansızlık bunlar, futbolda var. Uzatmalarda topu rakip sahaya taşıyıp zaman öldürüp maçı bitirebilirdik.
Çok kısa bir oyuncudan kafa golü yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı son dakikada gol yedik. Diyecek çok bir şey bulamıyorum. Rakibimiz bizden daha fazla topa sahip oldu, doğru ama bizim planımız kesinlikle bu değildi"
dedi. Portekizli çalıştırıcı, takımdaki geleceği ile ilgili soruya ise "Ben Beşiktaş'ın gelecek sezonunu planlamak için göreve geldim. Beşiktaş bir plan, proje yapmazsa sıkıntı yaşar. Yöneticilerle aramda çok iyi bir ilişki var"
ifadesini kullandı.