Önümüzdeki yılı planlıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, yaptığı açıklamada "Aslında maçı bitirecek pozisyonlar yakaladık. 2-0 yapıp skoru garantiye alabilirdik. Direkten dönen toplar oldu. Şansızlık bunlar, futbolda var.Çok kısa bir oyuncudan kafa golü yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı son dakikada gol yedik. Diyecek çok bir şey bulamıyorumdedi. Portekizli çalıştırıcı, takımdaki geleceği ile ilgili soruya iseifadesini kullandı.