Önümüze geleni parçalayacağız

Beşiktaş'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku, yeni sezon için oldukça iddialı konuştu. İşte 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun açıklamaları: "İnsanlar ikinci yarıda gösterdiğim performansı konuşuyor. Dürüstçe söylemek gerekirse ilk dönem de benim için kötü değildi. Şubat ayından sonra maç kaybetmedik, iyi performans gösterdik.Ben kendi yapmam gerekeni yaptım, bu da takıma yardımcı olmak ki olduğumu da düşünüyorum." "Transferler de geldikçe seviye artacaktır. Hedef bu yıl şampiyon olmak. Sezona başlarken hedefimiz önümüze geleni parçalamak şeklinde olacak. Skora katkı sağlamak, gol atmak her zaman güzeldir. Herkes daha fazla şut çekmem gerektiğini söylüyor ama orta sahadan da şut çekemem, şut pozisyonunun olması gerekiyor.Duran top kullanma özelliğimin de olması, bu noktada bana yardım ediyor. Bu şekilde devam edeceğim.""Geçen yıl kiralık durumum vardı, amacım ise Beşiktaş'ta devam etmekti. Netice olarak buradayım"yılki tartışmalar beni etkilemedi. Geldiğimde menajerimle, West Ham'la hatta kendi kafamda da bazı şeyler olmuştu. Bu tarz kontratları çok fazla görmüyorsunuz ama benim hedefim aslında burada kalmaktı. İşimi de buna göre yaptım. Netice olarak buradayım. Saha içerisinde Şenol Hoca ile iletişimi sağlıyoruz. Zaman zaman odasına çağırıyor, görüşüyoruz. Futbol ya da benim hayatım hakkında konuşuyoruz.İstanbul kalabalık ama çok istisnai bir şehir. Buradaki hayatımı Londra'ya göre çok daha fazla seviyorum. Artık Türkiye'de yerleşik hayata geçiyorum ve İstanbul'u daha fazla gezmeyi istiyorum.""AYNI dili konuştuğumuz için Rosier ile anlaşmamız daha kolay. İkimiz de komik, eğlenceli insanlarız, enerjimiz iyi. Beşiktaş'a ilk geldiğimde beni karşıladı, hemen enerjisini geçirdi ve bana kollarını açtı... Sanki daha önceden tanışıyormuşuz gibi.. Futbol dışında zaman zaman yemeğe çıkıyoruz ama sorun şu ki, çok fazla Playstation oynuyor. O yüzden de evden kendisini söküp çıkartmak zor oluyor.""FUTBOLU bilen, futbolu anlayan futbolcularla birlikte oynadığınızda işiniz daha kolaydır. İngiltere'den de biliyorum Cenk'i Everton döneminden. O yüzden de birbirimizi daha iyi anlıyoruz, çok da iyi oyuncu."Süper Lig, iyi ve oynaması zor bir lig. Kariyerimde forma giydiğim liglere bakıldığında Yunanistan'a göre daha iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. İleride daha da iyi olacaktır. İlk senemle ilgili kendi adıma şunu söyleyebilirim; çok eğlendim ve benim için güzel geçti.EN İYİ STAT: Tottenham StadıEn iyi taraftar: BeşiktaşEN İYİ FUTBOLCU: MessiİDOLÜ: YokEN SEVDİĞİ TÜRK YEMEĞİ: BaklavaTAKIMIN EN KOMİĞİ: Kerem AtakanKENDİSİ DIŞINDA EN İYİ GİYİNEN: RosierEN RÜKÜŞ: Onur BulutEN CÖMERT: Gedson-Omar ColleyEN ÇALIŞKAN: Necip UysalEN CİDDİ GÖRÜNEN: BenBİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ FUTBOLCU: Samir Nasri