Paramı almadan asla!

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Ante Rebic, sezonun geride kalan bölümünde beklentileri karşılayamadı. Fernando Santos'un 21 kişilik kadrosuna girmekte bile zorlanan Hırvat yıldız, Süper Lig'de 12'ye düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle siyahbeyazlılar tarafından yeni sezonda düşünülmüyor.Bunun nedeni ise kazandığı para... Beşiktaş'ta yıllık 2.5 milyon Euro ücreti olan 30 yaşındaki sol kanadın, söz konusu rakamı bir başka kulüpte alması pek olası gözükmüyor.O da oyuncunun yeni kulübündeki ücretinin üzerinin tamamlanması. Futbolcunun ancak bu şartlarda gitmeye sıcak baktığı belirtildi.nedeniyle G.Saray'ın son 3 lig maçında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, oynayabilecek duruma gelmesinin ardından A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna dahil edildi. 29 yaşındaki futbolcu, dün akşam saatlerinde Riva'da kampa katıldı.YARIN 22.45'te Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek Milliler, bugün saat 16.00'da Budapeşte'ye gidecek. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmanın ardından iki gün Macaristan'da kalarak kamp yapacak. 25 Mart Pazartesi Viyana'ya hareket edecek olan Ay-Yıldızlılar, salı günü 22.45'te Avusturya ile oynayacak.2024'e katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu bugün başlayacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek. Finali kazanacak ekipler, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek. Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen Ay-Yıldızlı ekibin üçüncü rakibi,ya daolacak.C Yolu:20.00 Gürcistan-Lüksemburg22.45 Yunanistan-KazakistanB Yolu:22.45 İsrail-İzlanda22.45 Bosna Hersek-UkraynaA Yolu:22.45 Polonya-Estonya22.45 Galler-Finlandiya