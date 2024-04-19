Pep kartal’a sıcak yaptı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından gelecek sezon takımın başına geçecek isim için çalışmalar sürüyor. Başkan Hasan Arat ve yönetime sunulan isimlerin sonuncusu Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders oldu.Pepijn Linders, Beşiktaş'ın ilk ilgisine olumlu yaklaştı.Santosöncesi uzun süregörüşülen Giovannivan Bronckhorstda yeniden listeye dahiledildi. Bronckhorst, o dönemdefarklı takımlarda çalışanteknik heyetini bir arayagetiremeyince anlaşma sağlanamamıştı.enüz 20 yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, Porto U19'da da aynı görevi üstlendi. Sonrasında ise Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Fonseca ile çalıştı.2015-18 arasında Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna hoca olarak giden genç hoca, 2018 yazında geri döndü ve o günden sonra da sürekli ünlü Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.SABAH SPOR, siyah-beyazlıların Linders ile ilgilendiğini önceki gün okuyucularına duyurmuştu.