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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Rakip zorlamadı!

Rakip zorlamadı!

İsmael: Sahada Giresun’dan dolayı değil, sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadık. Maçı 4-0 kazanabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, maçı 4-0 kazanmaları gerektiğini söyledi. Fransız hoca şöyle devam etti:
Son dakikalarda büyük sıkıntı yaşadık. Gol yedik ama ofsayttı. Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan da sakatlandı. Tüm bunlar işimizi zorlaştırdı. Tekrar ediyorum rakipten dolayı zorlanmadık, sahadan ve sakatlıklardan zorlandık.
Puanlar almaya devam etmek önemli. Burada zemin kötüydü. Kışın daha da kötü olur. 3 maç sonra kazanmak, önümüzdeki hafta oynayacağımız zorlu maç öncesi bize motivasyon ve özgüven verecektir.
Her futbolcumuz aynı kondisyon seviyesinde değil. Sakat olanlar, sakatlıktan dönenler var. Rachid hâlâ yüzde 100 değil. N'Koudou'da benzer durum var. Dele Alli'de de benzer bir noktada.
Tam kadro bir türlü antrenman yapamadık. Fenerbahçe maçında performans anlamında maçı sonuna kadar götürdük. Tüm futbolcularım bir an önce aynı seviyede olmalı.

KOCA BİR DEVRE BOŞA GITTİ!
BEŞIKTAŞ, Giresunspor karşısında %47.1 topa sahip olma oranı ile oynadı. Buna karşılık 14 şutta, 5 isabet sağladı. Fauller, taçlar ve ofsaytlar nedeniyle sürekli duran karşılaşmada topun oyunda kalma süresi 46.09 dakika oldu. Geride kalan 44 dakikalık süre boş geçti.

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Rakip zorlamadı!
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