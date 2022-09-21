Rangers’tan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

'YETERİNCE GÖREMEDİK AMA GÖRECEĞİZ'

Rıdvan'la 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Bennett, "Evet, Rıdvan Yılmaz için çok para harcadık ama onunla 5 yıllık sözleşme imzaladık, 5 hafta veya 5 aylık değil. Onu yeterince göremedik ama göreceğiz. Oyuncuları erken yargılamamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz, bu sezon Rangers formasıyla İskoçya Premiership'te Kilmarnock maçında 63, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Union SG maçında 23, kupadaki Queen Of South müsabakasında 90 dakikada oynadı ve 1 asist yaptı. Genç oyuncunun İskoç devinde gösterdiği performans nedeniyle ilk 11'deki yerini alamadı. Rangers'ta gösterdiği performans sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sol bekte genellikle Borna Barisic'e forma şansı verdi.