Redmond için Batshuayi planı

eşiktaş'ın kadrosuna katmak istediğiiçin Michy Batshuayi yöntemi kullanılıyor. Geçen sezon Chelsea ile 1 yıl kontratı bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi kulübü tarafından uzatılarak Beşiktaş'a kiralanmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, bu kez Southampton ile kontratının son senesine giren Redmond'u alabilmek için aynı yöntemi önerdi.Bu sezon sadece 1 dakika forma bulan ve ayrılmak isteyen oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.Josef de Souza, Ankaragücü maçı ile birlikte formasını aldı. 20 Temmuz'da dizinden menisküs ameliyatı olanÖte yandan Rachid Ghezzal, üst üste üçüncü maçta da kadroya dahil edilmedi. Daha önce ayak parmağından sakatlık yaşayan ve sonrasında ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Cezayirli yıldız, sağ ayak parmağından yaşadığı sorun nedeniyle kadroya alınmadı.Siyah-beyazlıların ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş'tan geçen sezonalan ABD'li oyuncunun kontratına göre bu sezon ücreti 1.4 milyon Euro'ya çıktı. 25 yaşındaki futbolcuya gelen teklifler ise bu ücretin yakınından bile geçmeyince ayrılık da imkânsız hale geldi.