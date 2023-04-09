Redmond sistemi değiştirdi!

eşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, derbide attığı 1 gol, 3 asist ile formayı alırken, aynı zamanda takımın sistemini de değiştirdi. Tecrübeli futbolcunun, Giresunspor karşısında Salih Uçan ve Amir'in önünde oynaması bekleniyor.bu durumda derbide kötü oynayan ve son maçlarda düşüşte olan Gedson'u kulübede oturtacağı öğrenildi. SON TERCİH SAİSSSiyah-beyazlı takımda bir diğer merak edilen konu ise stoperde Colley'nin yanında kimin oynayacağıydı.Fenerbahçe derbisinde hafif ağrılarının yanı sıra ailesinden bir yakınını kaybettiği için yer almayan Saiss, bir maçlık aranın ardından takıma dönmüş oldu.LIGDE son dört maçını kazanan Beşiktaş, bugün evinde konuk edeceği Giresunspor'u da yenerek zirveyi takibini sürdürmek amacında.Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Karadeniz takımı ise deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken 2 galibiyetini G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı buldu.