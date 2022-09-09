Redmond’un işi çok zor!

çok yönlü bir forvetoyuncusu. Hücumun birçokbölgesinde oynayabiliyor.Kariyerine baktığımızdaİngiltere alt milli takımlarındagörev almış bir oyuncu görüyoruz.Ciddi rekabetin içerisinegeliyor. Önündevegibioyuncular var. Transferedilmesi çok olumlu.Ama rekabet açısındanzor bir yere geldi.Önünde çok formdaoyuncular var. Formayıalması için bu rekabeteçok formda bir şekildekatılması gerekiyor.olarak baktığımızdaBeşiktaş'ta kadro istikrarınıgörüyoruz. Saiss-Necip ikilisiçok başarılı ve çok uyumluoynuyor. İki kanat bekiveistikrarıyakaladı. Orta alanda'ın devamlılığımükemmel. Ön taraftada Muleka, Weghorst,N'Koudou önceliklioyuncular olarak görülüyor.Bu köprününaltından dahaçok sular geçer. Farklıbölgelerde oyuncu değişiklikleride olacaktır.Fair-Play'in mecburiolduğu, yayın gelirlerinin düştüğü,Kulüpler Yasası'ndahesap verme sürecinin işlemeyebaşladığı bir dönemdebu kadar geniş bir harcamabende de ciddi merak uyandırıyor.Sanki ligin artık sonsenesi. 'Ne olursa olsunmutlaka şampiyon olmalıyız.Ne var ne yok harcayalım...'Elbette bunlarınsonuçları olacaktır. Transferdönemi her zamanpembe gözlük dönemidir.NATHAN Redmond'un Beşiktaş'a gelmeden önce İngilizlerin futbol efsaneleri arasında yer alan David Beckham'dan tavsiye aldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından 47 yaşındaki eski oyuncu ile fotoğrafını paylaşan Redmond,ifadelerini kullandı.Teknik Direktörü Valerien İsmael'in Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ü Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edeceği öğrenildi. Beşiktaş oyuncuya karşılık