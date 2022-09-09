Redmond’un işi çok zor!

İngiliz yıldız, ciddi bir rekabetin içerisine geliyor. Önünde Ghezzal, N’Koudou, Cenk, Muleka ve Weghorst gibi oyuncular var. Formayı alması için bu rekabete çok formda bir şekilde katılması gerekiyor
Ali GÜLTİKEN: 3 SORU 3 CEVAP
SORU: NathanRedmond, Beşiktaş'taforma savaşı verecek.Sizce ilk 11'de kendisineyer bulur mu?
Kimi kulübeyeyollar?Redmond çok yönlü bir forvetoyuncusu. Hücumun birçokbölgesinde oynayabiliyor.Kariyerine baktığımızdaİngiltere alt milli takımlarındagörev almış bir oyuncu görüyoruz.Ciddi rekabetin içerisinegeliyor. ÖnündeGhezzal, N'Koudou,Cenk, Mulekave Weghorst gibioyuncular var. Transferedilmesi çok olumlu.Ama rekabet açısındanzor bir yere geldi.Önünde çok formdaoyuncular var. Formayıalması için bu rekabeteçok formda bir şekildekatılması gerekiyor.
KADRO İSTİKRARI YAKALANDI
SORU: Beşiktaş'ınideal 11'i nasıl olur? Genel olarak baktığımızdaBeşiktaş'ta kadro istikrarınıgörüyoruz. Saiss-Necip ikilisiçok başarılı ve çok uyumluoynuyor. İki kanat bekiRosier ve Masuaku istikrarıyakaladı. Orta alandaSalih Uçan'ın devamlılığımükemmel. Ön taraftada Muleka, Weghorst,N'Koudou önceliklioyuncular olarak görülüyor.Lig çok uzunbir maraton. Bu köprününaltından dahaçok sular geçer. Farklıbölgelerde oyuncu değişiklikleride olacaktır.
SANKİ LİGİN SON SENESİ GİBİ
SORU: Büyük takımlarıntransfere yüksekmeblağlar harcamasınıdeğerlendirir misiniz? Mali Fair-Play'in mecburiolduğu, yayın gelirlerinin düştüğü,Kulüpler Yasası'ndahesap verme sürecinin işlemeyebaşladığı bir dönemdebu kadar geniş bir harcamabende de ciddi merak uyandırıyor.Sanki ligin artık sonsenesi. 'Ne olursa olsunmutlaka şampiyon olmalıyız.Ne var ne yok harcayalım...'Elbette bunlarınsonuçları olacaktır. Transferdönemi her zamanpembe gözlük dönemidir.Hayaller sonsuzdurama sezondaki mücadelesüreci bu döneminde cevabını verecektir.
BECKHAM'DANTAVSİYE ALMIŞ!
NATHAN Redmond'un Beşiktaş'a gelmeden önce İngilizlerin futbol efsaneleri arasında yer alan David Beckham'dan tavsiye aldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından 47 yaşındaki eski oyuncu ile fotoğrafını paylaşan Redmond, "Yeni başlangıçtan önce idolümletanışmak benim için onur. Tavsiyeleriniçin teşekkürler" ifadelerini kullandı.
OPSİYONU 1.3 MİLYON EURO BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael'in Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ü Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edeceği öğrenildi. Beşiktaş oyuncuya karşılık Alanya'ya 5 milyonTL ödeyecek. Yapılananlaşmaya 1.3milyon Euro'luk satınalma opsiyonu da konuldu.