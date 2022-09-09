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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Redmond’un işi çok zor!

Redmond’un işi çok zor!

İngiliz yıldız, ciddi bir rekabetin içerisine geliyor. Önünde Ghezzal, N’Koudou, Cenk, Muleka ve Weghorst gibi oyuncular var. Formayı alması için bu rekabete çok formda bir şekilde katılması gerekiyor

Ali GÜLTİKEN: 3 SORU 3 CEVAP

SORU: Nathan Redmond, Beşiktaş'ta forma savaşı verecek. Sizce ilk 11'de kendisine yer bulur mu?
Kimi kulübeye yollar? Redmond çok yönlü bir forvet oyuncusu. Hücumun birçok bölgesinde oynayabiliyor. Kariyerine baktığımızda İngiltere alt milli takımlarında görev almış bir oyuncu görüyoruz. Ciddi rekabetin içerisine geliyor. Önünde Ghezzal, N'Koudou, Cenk, Muleka ve Weghorst gibi oyuncular var. Transfer edilmesi çok olumlu. Ama rekabet açısından zor bir yere geldi. Önünde çok formda oyuncular var. Formayı alması için bu rekabete çok formda bir şekilde katılması gerekiyor.

KADRO İSTİKRARI YAKALANDI

SORU: Beşiktaş'ın ideal 11'i nasıl olur?
Genel olarak baktığımızda Beşiktaş'ta kadro istikrarını görüyoruz. Saiss-Necip ikilisi çok başarılı ve çok uyumlu oynuyor. İki kanat beki Rosier ve Masuaku istikrarı yakaladı. Orta alanda Salih Uçan'ın devamlılığı mükemmel. Ön tarafta da Muleka, Weghorst, N'Koudou öncelikli oyuncular olarak görülüyor. Lig çok uzun bir maraton. Bu köprünün altından daha çok sular geçer. Farklı bölgelerde oyuncu değişiklikleri de olacaktır.

SANKİ LİGİN SON SENESİ GİBİ

SORU: Büyük takımların transfere yüksek meblağlar harcamasını değerlendirir misiniz?
Mali Fair-Play'in mecburi olduğu, yayın gelirlerinin düştüğü, Kulüpler Yasası'nda hesap verme sürecinin işlemeye başladığı bir dönemde bu kadar geniş bir harcama bende de ciddi merak uyandırıyor. Sanki ligin artık son senesi. 'Ne olursa olsun mutlaka şampiyon olmalıyız. Ne var ne yok harcayalım...' Elbette bunların sonuçları olacaktır. Transfer dönemi her zaman pembe gözlük dönemidir. Hayaller sonsuzdur ama sezondaki mücadele süreci bu dönemin de cevabını verecektir.

BECKHAM'DAN TAVSİYE ALMIŞ!

NATHAN Redmond'un Beşiktaş'a gelmeden önce İngilizlerin futbol efsaneleri arasında yer alan David Beckham'dan tavsiye aldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından 47 yaşındaki eski oyuncu ile fotoğrafını paylaşan Redmond, "Yeni başlangıçtan önce idolümle tanışmak benim için onur. Tavsiyelerin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

OPSİYONU 1.3 MİLYON EURO
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael'in Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ü Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edeceği öğrenildi. Beşiktaş oyuncuya karşılık Alanya'ya 5 milyon TL ödeyecek. Yapılan anlaşmaya 1.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da konuldu.

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Redmond’un işi çok zor!
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