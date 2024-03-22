Renklere göre karar vermiyorum

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi basın toplantısı yaptı. Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesini yorumlayan İtalyan hoca,Semih'in Ümit Milli Takım'a gitmesi olumlu karşılanmalı bence, burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var.ifadelerini kullandı. Macaristan maçının da kendileri için iyi bir test olacağını vurgulayan Montella "Buraya pozitif enerjiyle geldik. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek" dedi.