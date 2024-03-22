Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Renklere göre karar vermiyorum
Giriş Tarihi: 22.3.2024

Renklere göre karar vermiyorum

Renklere göre karar vermiyorum

Beşiktaş taraftarı rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl oyuncu var. Ümit Milliler de bizim. Orada daha fazla süre alacak”

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi basın toplantısı yaptı. Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesini yorumlayan İtalyan hoca, "Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Ümit Milli Takım da bizim takımımız. Çok önemli bir maç oynayacaklar. Semih'in Ümit Milli Takım'a gitmesi olumlu karşılanmalı bence, burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum" ifadelerini kullandı. Macaristan maçının da kendileri için iyi bir test olacağını vurgulayan Montella "Buraya pozitif enerjiyle geldik. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Renklere göre karar vermiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA