Salih'in futbol hayatı biterdi!
Ankaragücü'nünkırmızı kartıyla saha içinde başlayan gerginlik, maçın sonunda sahaya taraftarın girmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Kulübede ve tribünde de istenmeyen olaylar vardı. Uçan tekmenin önüne atlayıp takım arkadaşı Salih Uçan'ı koruyan Cenk Tosun, maç sonrası yaşananları şöyle anlattı: "Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor? Bir saniyelikhareket etmesem tekme Salih'in belinegelecek. Belki Salih'in futbol hayatı bitecek. Bu kadar kolay olmamalı. Bir tane kendini bilmeyen insan bize saldırıyor. Josef'in kırmızısını anlamadım. İnsanlar bana saldıracak,tekme yumruk vuracak, biz izleyecek miyiz? Josef bizi korumak için itti sadece."
EN AĞIR CEZA VERİLSİN!
Beşiktaşlı Weghorst olayları şöyle değerlendirdi: "Olanların normal olduğunu söylemek imkânsız. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum ve bunu seviyorum. Ama bu kabul edilemez. Türkiye güzel bir ülke,lig de iyi bir lig. Daha da gelişmesi içinbuna ağır bir ceza verilmeli ki bir dahayaşanmasın. Takım arkadaşlarıma kalkan olmak zorunda kaldım. Josef maçtan sonra kırmızı yedi. Umarım bu yüzden ceza almaz. Çünkü takım arkadaşlarını koruyordu. Olanların futbolla ilgisi yoktu."
OĞUZHANÖZÜR DİLEDİ
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hadisenin bu hale gelmesinin sebebinin Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün olduğunu belirtip, "Hocamıza, taraftarımıza ve yedek kulübesine ettiği küfür ve hakarettir. Ankaragücü-Beşiktaş maçı gergin geçer, hassas olmak gerekir. Orantısız kararlarla bu hale gelmesinin sebebi maalesef hakemdir. Gergin bir ortam oluşturdu. Beşiktaş bizden özür dileyecek" dedi. Beşiktaş yönetimi de karşılaşma sonunda genç Oğuzhan'ı Ankaragücü soyunma odasına götürdü ve özür diletti.
'BU HAKSIZLIK DÜZELTİLMELİ'
OLAYDA tekmenin kendisine geldiğini söyleyen Salih Uçan, Josef'in kırmızısının haksız olduğuna vurgu yaptı: "Cenk Tosun 1 adım atmasa belime doğru tekme yiyecektim. Josef kırmızı kart görmüş. Josef de Souza ne yapacak? Benim takım arkadaşım 'Tekme atabilirsin' mi diyecek. Haksızlık bu… Bu düzeltilmeli."