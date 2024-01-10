Sahaya inmeden uçurdu!

perdeyi şık bir golle açan Rashica, "Burada oynamak kolay değildi. Oyunun hakimiydik, daha fazla gol de bulabilirdik ama kazandığımız için mutluyum" dedi. Son 2 golünün ceza sahası dışından olduğu hatırlatılan Kosovalı sağ kanat oyuncusu, "Hep deniyorum, bu tarz fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.BEŞİKTAŞ'IN başında son maçına çıkan U19'un hocası Serdar Topraktepe, altyapıdan gelen oyunculara övgü yağdırdı. Müsabakadan önce oyuncularıyla birlik-beraberlik, dostluk ve arkadaşlıkla ilgili konuştuklarını söyleyen Topraktepe, "Demir Ege'yi yerinde oynattık. Altyapıdan gelen ve çok önem verdiğim bir oyuncu. Semih de bizim altyapımızdan yetişen evladımız, onların burada başarılı olması bizim tüylerimizi diken diken ediyor" dedi.Semih, Beşiktaş'a katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi. Genç futbolcu, "Oynadıkça form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum. İnşallah daha iyi olacağım." dedi. Semih, "İdolün kim?" sorusuna ise "Agüero" cevabını verdi.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos gündüz yapılan imza töreninin ardından akşam saatlerinde soluğu Rize'de aldı. Portekizli teknik adama yönetici Hüseyin Yücel eşlik etti. Kartal'ın yeni hocası bugün de takımla buluşacak.