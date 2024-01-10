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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Sahaya inmeden uçurdu!

Sahaya inmeden uçurdu!

Fernando Santos’un varlığı bile sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlıları canlandırmaya yetti. Gol perdesini Rashica açarken, iki kez fileleri havalandıran ve Cenk Tosun’a asist yapan genç Semih maçın yıldızı oldu

'BU GOLÜ HEP DENİYORUM'
Rize'de perdeyi şık bir golle açan Rashica, "Burada oynamak kolay değildi. Oyunun hakimiydik, daha fazla gol de bulabilirdik ama kazandığımız için mutluyum" dedi. Son 2 golünün ceza sahası dışından olduğu hatırlatılan Kosovalı sağ kanat oyuncusu, "Olmayı istediğim yerler, tam da golü bulduğum pozisyonun oralar. Hep deniyorum, bu tarz fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN'
BEŞİKTAŞ'IN başında son maçına çıkan U19'un hocası Serdar Topraktepe, altyapıdan gelen oyunculara övgü yağdırdı. Müsabakadan önce oyuncularıyla birlik-beraberlik, dostluk ve arkadaşlıkla ilgili konuştuklarını söyleyen Topraktepe, "Demir Ege'yi yerinde oynattık. Altyapıdan gelen ve çok önem verdiğim bir oyuncu. Semih de bizim altyapımızdan yetişen evladımız, onların burada başarılı olması bizim tüylerimizi diken diken ediyor" dedi.



İDOLÜM AGÜERO
Semih, Beşiktaş'a katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi. Genç futbolcu, "Oynadıkça form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmak zorundayım" dedi. Semih, "İdolün kim?" sorusuna ise "Agüero" cevabını verdi.

İMZAYI ATTI RİZE'YE GELDİ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos gündüz yapılan imza töreninin ardından akşam saatlerinde soluğu Rize'de aldı. Portekizli teknik adama yönetici Hüseyin Yücel eşlik etti. Kartal'ın yeni hocası bugün de takımla buluşacak.

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