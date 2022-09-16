Sahte kriptoculara operasyon

Kripto Para (Bitcoin) dolandırıcıları bu kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef aldı. Siyah-beyazlı ekibin isminikullanan ve ardına coinuzantısı ekleyerek kriptopara satışı yapmaya çalışan dolandırıcılar, başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere bazı kişilere yatırım yaptırdı. Beşiktaş Kulübü'nün bilgisi dışında www.bjk-coin.com adlı internet sitesi açan dolandırıcılar, birçok kişiyi mağdur etti. Kulüp, kendileriyle ilgisi bulunmayan kripto para borsasını şikâyet etti. Soruşturmanın ardındaninternet sitesi erişime kapatılırken, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri kimlikleri tespit edilen dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Olayla ilgisi olan E.A. ve K.G. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Adreste 2 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 1 sim kart, 1 harici bellek ve 1 harici disk incelenmek üzere alıkoyuldu. Ayrıca 1 adetruhsatsız tabanca, şarjör ve29 mermi de ele geçirildi.