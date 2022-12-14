Saiss’i oynatmayın

Sol bacak arka adalesinde hafif yırtık bulunan 32 yaşındaki futbolcunun durumu ciddi değil. Ancak siyah-beyazlılar, sahaya çıkması halinde sakatlığının bir üst evreye geçmesinden endişe duyuyor
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas, bu akşam Fransa karşısına final biletini almak için çıkacak. Beşiktaş'ın da gözü-kulağı bu karşılaşmada olacak. Turnuvanın başındanbu yana performansıylaen iyi stoperler arasındagösterilen RomainSaiss, Portekiz karşılaşmasınasakat olmasınarağmen çıkmış ancakağrıları artınca mücadeleyedevam edememişti.
SAĞLIK HEYETİ FUTBOLCUYLA TEMAS KURDU
Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi,yapılan kontroller sonrası adalesinde hafifyırtık (grade 1) tespit edilen futbolcuylatemasa geçti. Saiss'in şu an için durumuçok ciddi değil ancak Beşiktaş'ta kendisinizorlaması halinde sakatlığının birüst evreye geçmesi endişesi yaşanıyor.Bu nedenle hem futbolcudan hem de FasMilli Takımı'nın sağlık heyetinden oynamamasıyönünde talepte bulunuldu.
'BİR HAFTAYA KADAR TAMAMEN İYİLEŞİRİM'
Fransa karşısında görev alıp almayacağı merak edilen Saiss'in ise kulüp yetkililerine "Sahada olacağımı düşünmüyorum. Ancak bir haftaya tamamen iyileşirim" dediği öğrenildi. Saiss, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken, biri hariç tamamında 90 dakika sahada kaldı ve hem Valerien İsmael'in hem de Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimlerin başında geldi.