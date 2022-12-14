Saiss’i oynatmayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas, bu akşam Fransa karşısına final biletini almak için çıkacak. Beşiktaş'ın da gözü-kulağı bu karşılaşmada olacak.Saiss'in şu an için durumuçok ciddi değil ancak Beşiktaş'ta kendisinizorlaması halinde sakatlığının birüst evreye geçmesi endişesi yaşanıyor.Bu nedenle hem futbolcudan hem de FasMilli Takımı'nın sağlık heyetinden oynamamasıyönünde talepte bulunuldu.Fransa karşısında görev alıp almayacağı merak edilen Saiss'in ise kulüp yetkililerine "Ancak bir haftaya tamamen iyileşirim" dediği öğrenildi. Saiss, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken, biri hariç tamamında 90 dakika sahada kaldı ve hem Valerien İsmael'in hem de Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimlerin başında geldi.