Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Sanches’e onay çıktı
Giriş Tarihi: 15.1.2024

Sanches’e onay çıktı

Sanches’e onay çıktı

Fernando Santos, 26 yaşındaki orta sahanın transferi için olumlu karar verdi. Siyahbeyazlı yönetim, Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor

Beşiktaş, transferde ilk etapta stoper ve orta sahaya takviye yapacak. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren siyahbeyazlı yönetim, Renato Sanches adımını attı. Teknik direktör Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisine olur verirken, yönetim de Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi PSG'de bulunan deneyimli orta saha için için temaslara başladı. Sanches'in İtalyan ekibiyle olan kiralık sözleşmesinin önümüzdeki günlerde feshedilmesi bekleniyor. Beşiktaş, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylığına kiralamayı planlıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnsan tanımanın 6 temel yolu
Çin'den bağımsız Filistin devleti mesajı: 1967 sınırlarına vurgu yaptılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberleri: Fenerbahçe zorlansa da kazandı! Lider Kanarya, deplasmanda Gaziantep’i tek golle yıktı…
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanches’e onay çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA