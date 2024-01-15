Sanches’e onay çıktı

Beşiktaş, transferde ilk etapta stoper ve orta sahaya takviye yapacak. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren siyahbeyazlı yönetim, Renato Sanches adımını attı. Teknik direktör Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisine olur verirken, yönetim de Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi PSG'de bulunan deneyimli orta saha için için temaslara başladı.Beşiktaş, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylığına kiralamayı planlıyor.