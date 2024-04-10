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Giriş Tarihi: 10.4.2024

Santos’tan büyük jest!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Santos’tan büyük jest!

Deneyimli teknik direktör, çalışanlara kapalı zarfla harçlık verdi. Personeller “Miktar önemli değil. Manevi anlamda çok mutlu olduk” dedi

Beşiktaş'ta aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarını üzerine toplayan teknik direktör Fernando Santos, alkışlanacak bir harekete imza attı. 69 yaşındaki Portekizli hoca, teknik ekibi aracılığıyla kulüp personelini sevindirdi. Deneyimli teknik adam, Ramazan Bayramı nedeniyle çalışanlara kapalı zarflar halinde TL cinsinden harçlık verdi. Bu jest karşısında personelin de çok mutlu olduğu öğrenildi. Uzun yıllardır kulüpte çalışan kişiler, miktarın hiç önemli olmadığını belirterek, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını ve bu nedenle hocanın nazik davranışının kendilerini manevi olarak da mutlu ettiğini belirtti. Beşiktaş, Santos yönetiminde Süper Lig'de 12 karşılaşma 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.
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Santos’tan büyük jest!
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