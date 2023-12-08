Savunma alarmı!

Kritik derbi için teknik direktör Rıza Çalımbay savunmaya çare arıyor.Siyahbeyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı sağ bekte Onur Bulut, sol bekte ise Umut Meraş ile başlayacak. Sakatlıktan çıkan Eric Bailly takımla birlikte çalışmalara dönerken fiziksel eksiklerini gidermek için yoğun çaba sarf ediliyor. Ancak derbide ilk 11'de başlaması zor gözüküyor.Beşiktaş'ta derbi öncesinde sakatlıklar yine en büyük problem... Siyah-beyazlılar dün resmi siteden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın F.Bahçe maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Omar Colley'in ise dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edildiği açıklandı ve kararın maç günü verileceğine vurgu yapıldı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer turundan döndü. Göreve başlar başlamaz soluğu Fransa'da alan Arat, PSG yönetimi ile görüşüp satış listesine koyulacak oyuncular ve maliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Yeni başkanın ilerleyen günlerde futbolcularla görüşmek için bir kez daha Fransa'ya gitmeyi planladığı belirtildi.