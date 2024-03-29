Schick&Salih Beşiktaş’a

Beşiktaş gelecek sezon kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki santrforu Patrick Schick'i gündemine aldı. Bu sezon Alman ekibinde 20 maçta sadece 942 dakika oynamasına rağmen 10 gol, 2 asistlik performansa imza atan
Çek futbolcu, bonservisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacak. 1.91 boyundaki golcünün kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
Kadrodaki dönüşümü yabancılarla sınırlı tutmayacak olan yönetim, yerli oyuncular için de çalışma içerisinde. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile henüz kontrat imzalamayan ve hatta teklif yapmayan yönetim yerine Salih Özcan'ı düşünüyor.
Borussia Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, bu sezon sadece 26 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı vermedi.
26 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 5 milyon Euro'ya Köln'den kadrosuna katan Dortmund'a ne kadar bonservis talep edeceği sorulacak. Siyahbeyazlı ekibin ilgilendiği milli futbolcunun da yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmayı planladığı kaydedildi.