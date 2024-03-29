Schick&Salih Beşiktaş’a

Beşiktaş gelecek sezon kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki santrforu Patrick Schick'i gündemine aldı.Çek futbolcu, bonservisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacak.Kadrodaki dönüşümü yabancılarla sınırlı tutmayacak olan yönetim, yerli oyuncular için de çalışma içerisinde.Borussia Dortmund'da gözden düşen26 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 5 milyon Euro'ya Köln'den kadrosuna katan Dortmund'a ne kadar bonservis talep edeceği sorulacak.