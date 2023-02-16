‘Seni şimdi istiyoruz!’

Beşiktaş, sol kanat içiniçin girişimlerde bulundu. Hem İtalyan ekibiyle hem de 30 yaşındaki futbolcunun kendisiyle görüşen yönetim, kısmen olumsuz yanıt aldı. El Shaarawy içinyanıtı verdi. Ancak yönetim ikna için tüm kozlarını kullanıyor. Sonuç alınmazsa yıldız futbolcuyla haziran ayı geldiğinde bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Kariyerinde