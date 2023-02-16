‘Seni şimdi istiyoruz!’

Roma’nın tecrübeli sol kanadı El Shaarawy için nabız yoklayan Beşiktaş, ‘Sezon sonu görüşelim’ yanıtını aldı. Ancak pes etmeyen yöneticiler, şartları zorluyor
Beşiktaş, sol kanat için Roma'nın tecrübeli ismiStephan El Shaarawy için girişimlerde bulundu. Hem İtalyan ekibiyle hem de 30 yaşındaki futbolcunun kendisiyle görüşen yönetim, kısmen olumsuz yanıt aldı. El Shaarawy için Roma pazarlığaaçık olsa da Mısır asıllıİtalyan futbolcu, "Şu anayrılmayı düşünmüyorum.Sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi. Ancak yönetim ikna için tüm kozlarını kullanıyor. Sonuç alınmazsa yıldız futbolcuyla haziran ayı geldiğinde bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Kariyerinde Milan, Monaco ve Roma gibiönemli kulüpler bulunan ElShaarawy, 29 kez İtalya AMilli Takımı formasını giydive 6 gole imza attı.