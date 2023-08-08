Şenol Güneş’ten rakiplerinin yıldız transferlerine gönderme: Biz de 11 kişiyiz!

eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idmanda basın mensuplarının yanına giderek soruları yanıtladı.İlk resmi maçlarımızı oynadık. NeftçiSahaları da oldukça iyi. Turu geçmeyi hedefliyoruz.Rebic tam hazır değil.Ağır bir sakatlık geçirdi. Biraz kontrollü gideceğiz. Perşembe günü için zor.Başarılı olmak için en iyi transferin yapılmasından yanayım. Başkan da böyle istiyor.Ama garanti veremeyiz. Şu anda takımın havası iyi.Chamberlain ile benim de bir görüşmem oldu ama üç dört günden fazla geçti.Elimizde eğer Ghezzal ve Cenk olsaydı şimdi forvet konuşulmazdı.Talisca ile konuştum. O da bizi çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi.BU kulübün başkanı her şeyi. Ona hepimizin destek olması gerekiyor. Başkan başarısız olmak ister mi? Hayır... Sonuçta o da bir taraftar. Daha iyisini yapabilmek için para harcayacak. Yıkıcı eleştiri yapanlar, Beşiktaşlı olmayanlardır. Neden başkanımızı eleştiriyorsunuz? Kulübün başkanını yaralayarak bir değişiklik istemek benceTRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.Bonservisi elinde olan yıldız orta saha ile yürütülen pazarlıklarda önemli mesafe kaydedildiği ve İstanbul'da son detayların konuşulacağı ifade edildi.