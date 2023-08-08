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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Şenol Güneş’ten rakiplerinin yıldız transferlerine gönderme: Biz de 11 kişiyiz!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Şenol Güneş’ten rakiplerinin yıldız transferlerine gönderme: Biz de 11 kişiyiz!

“Taraftarlarımız sakin olsun, transferde hiçbir şey bitmedi. İyi bir takımız. Diğer takımların aldıkları oyunculara saygı duyuyoruz ama sahaya 11 kişi çıkacak.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idmanda basın mensuplarının yanına giderek soruları yanıtladı. Sakat oyuncuların durumları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:
İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Sahaları da oldukça iyi. Turu geçmeyi hedefliyoruz.
Rebic tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Cenk bugün (dün) takıma katıldı. Ağır bir sakatlık geçirdi. Biraz kontrollü gideceğiz. Perşembe günü için zor. Karagümrük maçında belki oynayabilir. Ghezzal koşulara yeni başladı. Haftaya idmana çıkacak.
Başarılı olmak için en iyi transferin yapılmasından yanayım. Başkan da böyle istiyor. Ben de isterim ki takımda en pahalı oyuncular olsun. Ama garanti veremeyiz. Şu anda takımın havası iyi. Diğer takımların aldıkları oyunculara saygı duyuyoruz ama sahaya 11 kişi çıkacak.

TALİSCA BİZİ ÖZLEMİŞ, GELMEK İSTİYOR

Chamberlain ile benim de bir görüşmem oldu ama üç dört günden fazla geçti. Sadece Chamberlain ile değil birçok futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş taraftarı sakin olsun, şu anda hiçbir şey bitmedi.
Elimizde eğer Ghezzal ve Cenk olsaydı şimdi forvet konuşulmazdı. Cenk ve Aboubakar'dan daha iyi santrfor, 20 milyon Euro. Talisca ile konuştum. O da bizi çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama rakam çok yüksek, 10 milyon Euro... Bunları bilmek gerekiyor.

BAŞKAN'A DESTEK OLUN

BU kulübün başkanı her şeyi. Ona hepimizin destek olması gerekiyor. Başkan başarısız olmak ister mi? Hayır... Sonuçta o da bir taraftar. Daha iyisini yapabilmek için para harcayacak. Yıkıcı eleştiri yapanlar, Beşiktaşlı olmayanlardır. Neden başkanımızı eleştiriyorsunuz? Kulübün başkanını yaralayarak bir değişiklik istemek bence




CHAMBERLAİN GELİYOR!

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'un haberine göre; son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kulüp ile görüşmelere devam etmek üzere Türkiye'ye gelecek. Bonservisi elinde olan yıldız orta saha ile yürütülen pazarlıklarda önemli mesafe kaydedildiği ve İstanbul'da son detayların konuşulacağı ifade edildi.

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Şenol Güneş’ten rakiplerinin yıldız transferlerine gönderme: Biz de 11 kişiyiz!
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