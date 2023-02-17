Şimdi anlaş, sonra imzala

Beşiktaş, Roma’nın yıldız futbolcusu El Shaarawy ile bir kez daha görüşecek. 30 yaşındaki futbolcuya “Şimdi anlaşalım, imzaları sezon sonunda atalım” denecek Beşiktaş üç bölge
Sol bek, ön libero ve sol kanat için çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, gündemde sıcaklığını koruyan Stephan El Shaarawy için temaslarını sürdürüyor. Ara transfer dönemi bitmeden Mısır asıllı İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, hemRoma'nın bonservis isteğinehem de tecrübeli kanadınsezon sonunu işaret etmesine takılmıştı. Beşiktaş cephesi bu gelişme sonrası Shaarawy tarafıyla bir görüşme daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki futbolcuya, "Şimdiden görüşelimanlaşalım,imzaları sezonsonunda atalım" mesajı iletilecek. Tarafların anlaşması halinde Kara Kartal, yıldız oyuncuyu sezon bitince kadrosuna resmi olarak dahil edecek.