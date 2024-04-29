Son 47 yılın en kötüsü!

Ligdeki 34 maçın 13'ünü kaybeden, 15'inden galibiyet, 6'sından da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, tarihinin en fazla mağlubiyet aldığı sezonunu yaşıyor.Bu sezon F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon ile oynadığı 6 maçın 5'ini kaybedip sadece 1'ini kazanan siyah-beyazlılar, 1977/78 sezonundaki kötü istatistiği tekrarladı. Tek galibiyetini Trabzon karşısında elde eden Kartal'da, F.Bahçe ve G.Saray'dan alınan 4 mağlubiyet, 4 farklı hoca ile geldi.Son 7 maçını 4 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle geçen Beşiktaş, 4. sıradaki yerini de Başakşehir'e kaybetti. Şu anda 5. sırada bulunan ancak Çaykur Rizespor, Kasımpaşa. Alanya ve Sivasspor'un soluğunu ensesinde hisseden siyah-beyazlı ekip,Beşiktaş, ligin kalan bölümünde sırasıyla Rizespor, Alanyaspor, Hatay ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.12 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, Fenerbahçe derbisinin 25. dakikasında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı ve yenilgiye zemin hazırladı. Libyalı futbolcunun maçın ardından, soyunma odasında takım arkadaşları ve teknik heyetten özür dilediği, "Beni affedin" dediği öğrenildi. Al-Musrati, sosyal medya hesabından da camiaya yönelik özür paylaşımı yaptı. Siyah-beyazlı formayla 8 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar takıma hiçbir katkı sağlayamadı. Al-Musrati, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde de kendi ağlarını sarsmıştı.