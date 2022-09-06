Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’den Ersin Destanoğlu için flaş karar!

Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu'nun transferde adı birçok Avrupa takımıyla anılmıştı. Siyah-beyazlılara beklenen teklif gelmezken, genç kalecinin transfer döneminde kafası karıştı. Teknik direktör Valerien Ismael, Ersin Destanoğlu ile ilgili kararını verdi.

ISMAEL, ERSİN DESTANOĞLU KARARI

Ersin Destanoğlu son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında forma giymedi ve kalede Emre Bilgin görev aldı. Fransız çalıştırıcı Ismael'in bu kararı vermesindeki neden ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; Valerien Ismael, mental olarak hazır olmadığını düşündüğü Ersin Destanoğlu'nu oynatmama kararı aldı.

BİR SÜRE DAHA OYNAMAYACAK

Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı gibi Avrupa'ya transfer olma hayali kuran kalecinin bir süre Beşiktaş formasından uzak kalacağı iddia edildi. Ersin bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta 360 dakika süre aldı. Transfermarkt verilerine göre; 10 milyon euro değer biçilen Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.