Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Christian Fassnacht’tan flaş Beşiktaş hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroya alternatif bir kanat oyuncusu almak istiyor.

Takvim'in haberine göre; İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht sosyal medyadan dikkati çeken bir hamle yaptı. Fassnacht, sosyal medyadan Beşiktaş'ı takibe aldı.

Young Boys, Fassnacht transferi için 4 milyon Euro olan bonservis bedelinin indirilmesi talebine sıcak bakmamıştı. Ancak İsviçre medyasından gelen haberlere göre Beşiktaş ile Young Boys arasındaki görüşmeler yeniden başlamış durumda.

Beşiktaş'ın Christian Fassnacht için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia ediliyor.

Bu sezona Young Boys'ta fırtına gibi başlayan Fassnacht, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve daha sonra sakatlanmıştı. 3 haftadan fazla süredir formasından uzak kalan futbolcu, Young Boys'un son olarak deplasmanda Winterthur'u 5-1 yendiği maçta kadroda yer almadı.