Sosyal medyadan oyuncu almayacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, transfer politikalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Hasan Arat'ın sözleri: "Her şeyin pazarlığını ödeyebileceğimiz şekilde yapacağız.Ben, Barcelona ve Roma kulüplerinin başkanıyla görüşüyorum. Diğer birçok kulübün başkanlarıyla da konuşuyorum."Menajerler bize Beşiktaş'a yaramayacak oyuncuyu pazarlayamayacak. Çok net söylüyorum; Ümraniye'ye giremezler. Sosyal medya ve fenomenler üzerinden oyuncu pazarlama dönemi bitti. Hepsini öğrendik, tespit ettik.Beşiktaş'ın menfaatine olmayan hiçbir işin içinde olmayız."Teknik direktör Fernando Santos'un gençlere güveninin de çok yüksek olduğunu belirten Arat, "Hocamız elindeki gençleri oynatmak istiyor. Bu gençler çok iyi oyuncular, 'Neden elimde böyle yetenekler varken başka birini alalım?' diyor. Örneğin Semih Kılıçsoy. Elimizde böyle bir yeteneğe sahipken, Beşiktaş'ın geleceği olan oyuncu varken neden oraya transfer yapalım?" diye konuştu.