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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Souza’dan Mertens’e kilit!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Souza’dan Mertens’e kilit!

Sambacı’dan Aslan’ın yıldızına adım attırmamasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, Salih ve Gedson’a da “Oyun üstünlüğünü alın” mesajı verdi

Derbi öncesinde Şenol Güneş bazı isimleri G.Saray maçının kilit oyuncuları olarak belirledi. Josef, Salih ve Gedson ile toplantı yapan kurt hoca, özellikle orta sahayı ele geçirip oyunu çözmek istiyor. "Üçünüzün performansı çok önemli. Orta sahada üstünlük kurmamız ve oyunu ele almamız gerekiyor. Birlikte hareket edip, açıkları kapatmalısınız. Sizin performansınız takım adına belirleyici olacak" dediği oyuncularına özel görevler de verdi. Josef de Souza ile G.Saray'ın yıldızı Mertens'i kilitlemeyi planlayan Güneş, oyuncusundan rakibine adım bile attırmamasını istedi.

GÖZLERİNİ AYIRMAYACAK
Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın etkinliğini azaltmak ve bağlantılarını kesmek için 10 numarada yer alması beklenen Mertens'e yakın oynayacak. Brezilyalı oyuncu, rakibin hücum etkinliğini baskı ve presle azaltmaya çalışacak. Souza'nın yanı sıra Salih ve Gedson'un da bir gözü Mertens'te olacak.

ASLAN'I DEVIR 100 BIN TL'YI AL!
Geçtığimiz sezondan bu yana 50 bin TL olan galibiyet primi derbi öncesi iki katına çıkarıldı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirerek camianın hayalini gerçekleştiren başkan Çebi, takımın yükselişe geçmesi için saha dışında ekibiyle birlikte motivasyon sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların başkanı, Galatasaray deplasmanından alınacak galibiyete kişi başı 100 bin TL prim verme kararı ald.

KARA KARTAL YEMEKTE BULUŞTU
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi teknik heyet ve takımla buluşup moral yemeği yedi. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da katıldığı yemekte başkan Çebi, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik direktör Şenol Güneş'e, Galatasaray maçında başarılar diledi. Ayrıca, kongre üyesi olan Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartları verildi

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Souza’dan Mertens’e kilit!
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