Souza’dan Mertens’e kilit!

Derbi öncesinde Şenol Güneş bazı isimleri G.Saray maçının kilit oyuncuları olarak belirledi.ile toplantı yapan kurt hoca, özellikle orta sahayı ele geçirip oyunu çözmek istiyor. "Üçünüzün performansı çok önemli. Orta sahada üstünlük kurmamız ve oyunu ele almamız gerekiyor. Birlikte hareket edip, açıkları kapatmalısınız. Sizin performansınız takım adına belirleyici olacak" dediği oyuncularına özel görevler de verdi. Josef de Souza ile G.Saray'ın yıldızıGüneş, oyuncusundan rakibine adım bile attırmamasını istedi.Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın etkinliğini azaltmak ve bağlantılarını kesmek için 10 numarada yer alması beklenen Mertens'e yakın oynayacak.sezondan bu yana 50 bin TL olan galibiyet primi derbi öncesi iki katına çıkarıldı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirerek camianın hayalini gerçekleştiren başkan Çebi, takımın yükselişe geçmesi için saha dışında ekibiyle birlikte motivasyon sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların başkanı, Galatasaray deplasmanından alınacak galibiyete kişi başı 100 bin TL prim verme kararı ald.BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi teknik heyet ve takımla buluşup moral yemeği yedi. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da katıldığı yemekte başkan Çebi, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik direktör Şenol Güneş'e, Galatasaray maçında başarılar diledi. Ayrıca, kongre üyesi olan Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartları verildi