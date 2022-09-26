Sözleşme kağıttan ibaret!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael son dönemdeki tartışmalar sonrası hem Başkan Ahmet Nur Çebi'nin desteğini aldı hem de yeni sözleşme teklifini sözlü olarak duymuş oldu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen zirvede, Çebi'nin, Fransız hocayadediği kaydedildi. Bu destek karşısında mutlu olan 46 yaşındaki hocanın, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha da hırslandığı belirtildi.Sözleşme konusunda acele etmeyen Valerien İsmael'in yanıtı ise,şeklinde oldu.Valerien İsmael liderliğinde bu sezon 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş, rakiplerine 16 gol attı. Siyahbeyazlılar, bu değerde 20 gollü F.Bahçe'nin ardından 16 gollü bir başka takım Adana Demir ile beraber en skorer üç takımdan biri.