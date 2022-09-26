Sözleşme kağıttan ibaret!

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki buluşmada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız hocaya “Sana güvenimiz tam. İstersen sözleşmeni uzatalım” teklifini yaptı Bu destekten mutlu olan İsmael, “Önce derbiyi kazanalım, kontratı Dünya Kupası arasında konuşuruz” cevabını verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael son dönemdeki tartışmalar sonrası hem Başkan Ahmet Nur Çebi'nin desteğini aldı hem de yeni sözleşme teklifini sözlü olarak duymuş oldu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen zirvede, Çebi'nin, Fransız hocaya "Eleştirilere kulak asma,biz arkandayız. Sana ve ekibine güveniyoruz, birlikteşampiyon olacağız. İstersen sezon sonu bitensözleşmeni de uzatalım" dediği kaydedildi. Bu destek karşısında mutlu olan 46 yaşındaki hocanın, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha da hırslandığı belirtildi.
İSMAEL'IN ACELESİ YOK
Sözleşme konusunda acele etmeyen Valerien İsmael'in yanıtı ise, "Sözleşmebir kağıttan ibaret. Beşiktaş'ta tek geçerlişey başarı. Şampiyonluk yolunda desteğinizve güveniniz için teşekkür ederim. Önceliklederbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz.Sözleşme konusunu Dünya Kupasıarasında konuşabiliriz" şeklinde oldu.
7 MAÇTA 16 GOL
Valerien İsmael liderliğinde bu sezon 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş, rakiplerine 16 gol attı. Siyahbeyazlılar, bu değerde 20 gollü F.Bahçe'nin ardından 16 gollü bir başka takım Adana Demir ile beraber en skorer üç takımdan biri.