Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Sözleşme kağıttan ibaret!
Giriş Tarihi: 26.9.2022

Sözleşme kağıttan ibaret!

OGÜN ŞAHİNOĞLU

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki buluşmada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız hocaya “Sana güvenimiz tam. İstersen sözleşmeni uzatalım” teklifini yaptı Bu destekten mutlu olan İsmael, “Önce derbiyi kazanalım, kontratı Dünya Kupası arasında konuşuruz” cevabını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael son dönemdeki tartışmalar sonrası hem Başkan Ahmet Nur Çebi'nin desteğini aldı hem de yeni sözleşme teklifini sözlü olarak duymuş oldu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen zirvede, Çebi'nin, Fransız hocaya "Eleştirilere kulak asma, biz arkandayız. Sana ve ekibine güveniyoruz, birlikte şampiyon olacağız. İstersen sezon sonu biten sözleşmeni de uzatalım" dediği kaydedildi. Bu destek karşısında mutlu olan 46 yaşındaki hocanın, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha da hırslandığı belirtildi.

İSMAEL'IN ACELESİ YOK
Sözleşme konusunda acele etmeyen Valerien İsmael'in yanıtı ise, "Sözleşme bir kağıttan ibaret. Beşiktaş'ta tek geçerli şey başarı. Şampiyonluk yolunda desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim. Öncelikle derbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Sözleşme konusunu Dünya Kupası arasında konuşabiliriz" şeklinde oldu.

7 MAÇTA 16 GOL
Valerien İsmael liderliğinde bu sezon 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş, rakiplerine 16 gol attı. Siyahbeyazlılar, bu değerde 20 gollü F.Bahçe'nin ardından 16 gollü bir başka takım Adana Demir ile beraber en skorer üç takımdan biri.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika: A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Faroe Adaları'na boyun eğdik
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: "Bir daha gelmeyeceğim"
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Son dakika: Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: "Kabul edilemez"
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Şans Topu Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
Süper Loto Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşme kağıttan ibaret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA