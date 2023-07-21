Stoper operasyonu tamamlandı

stoper bölgesinde Lyanco'dan sonra bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Leicester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Daniel Amartey'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki savunmacı, bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Ganalı futbolcu ileöğrenildi. Amartey ön liberoda da görev yapabiliyor.