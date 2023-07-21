Stoper operasyonu tamamlandı

Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Amartey’i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu bugün resmi imzayı atacak
Beşıktaş stoper bölgesinde Lyanco'dan sonra bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Leicester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Daniel Amartey'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki savunmacı, bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Ganalı futbolcu ile 2+1 yıllık mukavele yapılacağıve sezon başına 1.6 milyonEuro maaş verileceği öğrenildi. Amartey ön liberoda da görev yapabiliyor.