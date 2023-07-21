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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Stoper operasyonu tamamlandı

Stoper operasyonu tamamlandı

Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Amartey’i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu bugün resmi imzayı atacak

Beşıktaş stoper bölgesinde Lyanco'dan sonra bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Leicester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Daniel Amartey'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki savunmacı, bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Ganalı futbolcu ile 2+1 yıllık mukavele yapılacağı ve sezon başına 1.6 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi. Amartey ön liberoda da görev yapabiliyor.

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Stoper operasyonu tamamlandı
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