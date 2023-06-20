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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Stoperde rota Fransa

Stoperde rota Fransa
SAISS'E Marsilya ve Lens'in talip olması sonrası stoper takviyesi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş için Fransa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor. Feyenoord'un da gündeminde olan Kamerunlu futbolcu için teklif yapıldığı ancak olumsuz yanıt alındığı belirtildi. Nantes'ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu satmayı düşünmemesine rağmen 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

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Stoperde rota Fransa
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