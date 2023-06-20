Stoperde rota Fransa

SAISS'E Marsilya ve Lens'in talip olması sonrası stoper takviyesi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş için Fransa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato'dayer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Nantesforması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor. Feyenoord'un da gündeminde olan Kamerunlu futbolcu için teklif yapıldığı ancak olumsuz yanıt alındığı belirtildi. Nantes'ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu satmayı düşünmemesine rağmen 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.