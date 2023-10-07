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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Takımla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

Ogün ŞAHİNOĞLU
Takımla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek istifasını sunan Şenol Güneş, talebelerine “Hakkınızı helal edin” dedi. Güneş’i, Başkan Çebi uğurladı

28 Ekim 2022'de ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, 1 yılını doldurmadan görevinden ayrıldı. Siyahbeyazlılarda son dönemde saha sonuçları istendiği gibi gitmezken Lugano maçı bardağı taşıran son damla oldu. Karşılaşmanın ardından başkan Ahmet Nur Çebi, ile kulüpte bir araya gelen Güneş, "Yapmak istediklerimizle ortaya çıkanlar umduğumuz gibi olmadı. Kan değişimine ihtiyaç varsa üzerime düşeni yaparım. Her türlü alınacak karara saygılıyım" dedi. Yönetimde de ağırlıklı fikir; teknik adam değişikliğinin yapılması yönünde oldu. Dün sabah tesise giden Güneş, yönetime istifasını sundu. Deneyimli hoca oyuncularıyla vedalaşırken, "Güzel işler yapmak istedik ama niyetimizle ortaya çıkan tablo birbiriyle örtüşmedi. Hatalarımız ve eksiklerimiz hepimizin olmuştur. Önemli olan Beşiktaş'ın iyiliği ve taraftarların mutlu olması. Herkes hakkını helal etsin, ben ayrılıyorum" diye konuştu. Bu arada Ahmet Nur Çebi de tesislere giderek Şenol Güneş ile vedalaştı.

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Takımla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
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