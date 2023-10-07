Takımla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

28 Ekim 2022'de ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, 1 yılını doldurmadan görevinden ayrıldı. Siyahbeyazlılarda son dönemde saha sonuçları istendiği gibi gitmezken Lugano maçı bardağı taşıran son damla oldu. Karşılaşmanın ardından başkan Ahmet Nur Çebi, ile kulüpte bir araya gelen Güneş,dedi. Yönetimde de ağırlıklı fikir; teknik adam değişikliğinin yapılması yönünde oldu. Dün sabah tesise giden Güneş, yönetime istifasını sundu. Deneyimli hoca oyuncularıyla vedalaşırken, "Güzel işler yapmak istedik ama niyetimizle ortaya çıkan tablo birbiriyle örtüşmedi. Hatalarımız ve eksiklerimiz hepimizin olmuştur.Herkes hakkını helal etsin, ben ayrılıyorum" diye konuştu.