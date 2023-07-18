Taksit teklifi havada kaldı

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta taraftarlar alınacak isimlere kilitlenirken, Şenol Güneş'in çok istediği Jean Onana'da gaza basıldı ancak beklenen anlaşma bir türlü sağlanamadı. Kamerunlu ön libero için Lens ile Romain Saiss takasını görüşen yönetim, henüz istediği sonucu alamadı.Bu rakamı çok yüksek bulan Kartal, bonservis bedelini aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine girdi.ama bu parayıdirekt vermek yerine 4 yıl eşit taksiteyayarak ödeme önerisi getirdi. 23 yaşındakioyuncu, kulüp yönetimiyle görüşüpayrılmak istediğini net şekilde bildirsede yaptığı baskıda henüz hedefineulaşamadı.