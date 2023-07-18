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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Taksit teklifi havada kaldı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Taksit teklifi havada kaldı

Teknik direktör Şenol Güneş’in çok istediği Kamerunlu ön libero için Lens’in 5 milyon Euro’luk bonservis talebi kabul edildi. Ancak ‘4 yıla yayarak ödeyelim’ mesajına Fransızlardan bir karşılık gelmedi

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta taraftarlar alınacak isimlere kilitlenirken, Şenol Güneş'in çok istediği Jean Onana'da gaza basıldı ancak beklenen anlaşma bir türlü sağlanamadı. Kamerunlu ön libero için Lens ile Romain Saiss takasını görüşen yönetim, henüz istediği sonucu alamadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'luk teklif sundu ancak Fransız ekibi 5 milyon Euro talep etti. Bu rakamı çok yüksek bulan Kartal, bonservis bedelini aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine girdi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ KULÜBÜNE İLETTİ
Şenol hocanın oyuncudaki ısrarı nedeniyle görüşmelerden hiç çekilmeyen Beşiktaş cephesi, son olarak 5 milyon Euro'luk isteği kabul etti ama bu parayı direkt vermek yerine 4 yıl eşit taksite yayarak ödeme önerisi getirdi. 23 yaşındaki oyuncu, kulüp yönetimiyle görüşüp ayrılmak istediğini net şekilde bildirse de yaptığı baskıda henüz hedefine ulaşamadı. Beşiktaş'a gelmek isteyen Onana, son yapılan teklifin bir an önce kabul edilmesini bekliyor.

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Taksit teklifi havada kaldı
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