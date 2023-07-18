Taksit teklifi havada kaldı

Teknik direktör Şenol Güneş’in çok istediği Kamerunlu ön libero için Lens’in 5 milyon Euro’luk bonservis talebi kabul edildi. Ancak ‘4 yıla yayarak ödeyelim’ mesajına Fransızlardan bir karşılık gelmedi
Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta taraftarlar alınacak isimlere kilitlenirken, Şenol Güneş'in çok istediği Jean Onana'da gaza basıldı ancak beklenen anlaşma bir türlü sağlanamadı. Kamerunlu ön libero için Lens ile Romain Saiss takasını görüşen yönetim, henüz istediği sonucu alamadı. Bunun üzerinesiyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'luk teklifsundu ancak Fransız ekibi 5 milyon Eurotalep etti. Bu rakamı çok yüksek bulan Kartal, bonservis bedelini aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine girdi.
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ KULÜBÜNE İLETTİ
Şenol hocanın oyuncudaki ısrarı nedeniylegörüşmelerden hiç çekilmeyenBeşiktaş cephesi, son olarak 5 milyonEuro'luk isteği kabul etti ama bu parayıdirekt vermek yerine 4 yıl eşit taksiteyayarak ödeme önerisi getirdi. 23 yaşındakioyuncu, kulüp yönetimiyle görüşüpayrılmak istediğini net şekilde bildirsede yaptığı baskıda henüz hedefineulaşamadı. Beşiktaş'a gelmek isteyenOnana, son yapılan teklifin bir anönce kabul edilmesini bekliyor.