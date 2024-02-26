Tam yol derbiye

yeni transferi Ernest Muçi, siyah-beyazlı takımda üçüncü maçına çıkarken ilk gol sevincini dün yaşadı. 22 yaşındaki Arnavut on numaranın istatistikleri de dikkat çekti. Mücadelenin tamamında sahada kalan yıldız futbolcu,Ayrıca 4 şut pası verirken, 1 başarılı top kapıp 9 ikili mücadeleye girdi ve 4'ünü kazandı. Mücadelenin ardından Muçi, "Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum. Takıma yardımcı olmam daha önemli" diye konuştu.Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 9. golüne imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, 5 Ocak tarihinden bu yana ise ağları 8 kez havalandırdı. Bu performansı, onu Sivasporlu Rey Manaj ile birlikte 2024'ün en skorer iki isminden birisi yaptı. İki de asisti olan Semih, yılın skora en fazla katkı yapan ismi ünvanını aldı. Genç oyuncu, aynı zamanda 5 kez ile bu sezon Beşiktaş'ın en fazla açılış golünü kaydeden futbolcusu oldu.Kılıçsoy, çok çalışmasının karşılığını attığı gollerle aldığını söyledi. Genç oyuncu, şöyle devam etti: "Çok mutluyum. Cenk Ağabey ile oynamak benim için ayrı bir şey zaten. Aramızda çok iyi bir bağ var. Benim için büyük bir ağabey. Beraber oynadığımız her anın tadını çıkarıyorum. Çok yardımcı oluyor bana. Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz."Fernando Santos, önümüzdeki hafta Galatasaray'la karşılaşacak olmalarına rağmen ceza sınırındaki 8 futbolcusundan 4'ünü İstanbulspor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Zaynutdinov gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. İki oyuncu, Kartal'ın 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da kendi evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.